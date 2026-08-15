Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф

Ракета-носитель «Союз — 2.1б»

Силы обороны под утро 15 августа ракетами FP-5 Flamingo поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре. Какое значение для космической отрасли врага имеет это предприятие и почему это может затормозить развитие спутниковой программы "Рассвет", читайте в материале УНН.

РКЦ "Прогресс" — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в частности семейства "Союз-2", а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ.

Вероятно, были осуществлены два запуска крылатых ракет "Фламинго".

Видео запуска FP-5 со страницы главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана в X

Что такое программа "Рассвет"

Программа "Рассвет" предусматривает развертывание Россией собственной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. Фактически это аналог американской Starlink. Оператор и разработчик — компания "Бюро 1440", входящая в состав российского "ИКС Холдинг".

Внештатный советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") считает, что основная угроза в случае создания россиянами собственного аналога Starlink — возможность атаковать территорию Украины БПЛА с онлайн-управлением через спутники.

Точное количество спутников, которое россияне планируют вывести на орбиту, — неизвестно. Однако, как объяснил в комментарии УНН военный эксперт Александр Коваленко, для того чтобы российская группировка войск, находящаяся в Украине, имела круглосуточную непрерывную космическую связь, необходимо вывести на орбиту ориентировочно 250 спутников. Россияне уже вывели 32 спутника, что обеспечивает, по словам эксперта, примерно час связи. Для этого россияне дважды запускали ракету-носитель "Союз-2.1б", способную за один раз вывести на орбиту 16 спутников.

"Им нужно осуществить еще примерно 16 запусков", — объясняет Коваленко.

Эксперт отметил, что не располагает информацией о том, что россияне нашли способ ускорить вывод спутников на орбиту, в то же время поражение РКЦ "Прогресс" — упреждающий удар, ведь именно там производится ракета-носитель "Союз-2.1б".

Значение поражения завода "Прогресс"

Александр Коваленко считает, что основная цель сегодняшнего удара — приостановить развертывание проекта "Рассвет", но одновременно этот удар влияет на "всю космическую программу России, поскольку ракеты типа модификаций "Союз-2.1А" и "2.1Б" являются на сегодняшний день основными российскими ракетами-носителями для любого случая запуска чего-либо в космос".

"Россия и так утратила лидерство в вопросах запусков ракетоносителей в космос, но если не станет этого предприятия ("Прогресс" — ред.), то вообще можно сказать, что Россия больше не является космической державой", — считает эксперт.

Эксперт ожидает, что Украина нанесет по этому предприятию еще не один удар.

На этот раз, как стало известно, поражены были два корпуса, где монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы — фактически "нервную систему" носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек.

"Конечно же, одним ударом мы не достигнем какого-то максимального результата. Тот удар, который мы видели, пришелся по корпусам 106А и 106Б. В этих цехах все происходит в условиях максимальной стерильности, чтобы не было ничего постороннего, лишнего, что помешает запуску ракеты-носителя. Попадание лишнего может привести к катастрофе. Поэтому поражение этих цехов вызовет серьезное торможение всего производственного процесса", — объяснил Коваленко.

Эксперт предполагает, что это производство еще будет подвергаться ударам со стороны Сил обороны, тем более что россияне сразу пытаются начать ремонт поврежденных предприятий.