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The New York Times

В Индонезии произошло мощное землетрясение — по меньшей мере пятеро погибших

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, предупреждение о цунами снято.

В Индонезии произошло мощное землетрясение — по меньшей мере пятеро погибших

По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Индонезии рано утром в субботу, сообщил губернатор пострадавшей провинции, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Эмануэль Мелькиадес Лака Лена сообщил на пресс-конференции, что люди погибли во сне в результате обрушения обломков.

Поисково-спасательные группы продолжают работу, чтобы освободить всех, кто оказался в ловушке в зданиях, повреждённых землетрясением и десятками последовавших за ним афтершоков. Было объявлено предупреждение о цунами, но примерно через три часа после первого толчка его отменили.

Землетрясение произошло на острове Флорес незадолго до 05:00 по местному времени. Его глубина составила 15 км, говорится в заявлении Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики.

В том же районе ощущались сильные афтершоки, в том числе один магнитудой 6,1.

На видео, снятом в порту Маумере, видно, как большие куски бетона откололись от здания терминала на пассажиров, ожидавших посадки на межостровной паром. Некоторых выбросило в море, когда обрушился трап на судно.

Поток людей на мотоциклах направлялся вглубь страны после того, как власти объявили предупреждение о цунами.

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250, спасатели ищут людей под завалами12.08.26, 00:16 • 3353 просмотра

Юлия Шрамко

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