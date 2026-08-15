В Индонезии произошло мощное землетрясение — по меньшей мере пятеро погибших
Киев • УНН
В результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, предупреждение о цунами снято.
По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Индонезии рано утром в субботу, сообщил губернатор пострадавшей провинции, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Эмануэль Мелькиадес Лака Лена сообщил на пресс-конференции, что люди погибли во сне в результате обрушения обломков.
Поисково-спасательные группы продолжают работу, чтобы освободить всех, кто оказался в ловушке в зданиях, повреждённых землетрясением и десятками последовавших за ним афтершоков. Было объявлено предупреждение о цунами, но примерно через три часа после первого толчка его отменили.
Землетрясение произошло на острове Флорес незадолго до 05:00 по местному времени. Его глубина составила 15 км, говорится в заявлении Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики.
В том же районе ощущались сильные афтершоки, в том числе один магнитудой 6,1.
На видео, снятом в порту Маумере, видно, как большие куски бетона откололись от здания терминала на пассажиров, ожидавших посадки на межостровной паром. Некоторых выбросило в море, когда обрушился трап на судно.
Поток людей на мотоциклах направлялся вглубь страны после того, как власти объявили предупреждение о цунами.
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