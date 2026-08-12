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Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250, спасатели ищут людей под завалами

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии, унеся жизни по меньшей мере 254 человек. Спасатели продолжают поиски под обломками, а в регионе Чоко работы осложнены из-за отсутствия связи.

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250, спасатели ищут людей под завалами

Число погибших в результате мощного землетрясения в западной части Колумбии возросло по меньшей мере до 254, а спасатели продолжают поиски людей под обломками разрушенных зданий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром 10 августа и затронуло западные регионы страны, в частности кофейный регион. Сильные толчки повредили или разрушили жилые дома, школы и медицинские учреждения.

По данным местных властей, 101 человек погиб в Перейре, еще 95 — в Кали. Общее число жертв продолжает уточняться, поскольку связь с частью пострадавших районов остается нестабильной.

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Спасатели работали в течение ночи и во вторник, используя краны, экскаваторы и другую технику. В местах, где тяжелая техника не могла добраться до завалов, люди разбирали обломки вручную и создавали цепи для их переноса. Спасатели также просили присутствующих соблюдать тишину, чтобы услышать возможные сигналы людей, оставшихся под обломками.

Спасательные работы осложняет ситуация в регионе Чоко

В лесистых районах департамента Чоко, расположенного вблизи эпицентра землетрясения, часть общин остается без электроэнергии и базовых услуг. Сложный рельеф и проблемы со связью затрудняют доступ спасательных команд к пострадавшим населенным пунктам.

Землетрясение также нанесло значительный ущерб жилому фонду и сельской инфраструктуре. По предварительным оценкам, повреждено более 5 тысяч домов. Национальная федерация производителей кофе работает с местными семьями, чтобы оценить ущерб, нанесенный фермам и инфраструктуре кофейного региона.

После основного землетрясения в регионе зафиксировали почти 100 повторных толчков. Власти продолжают поисково-спасательную операцию, поскольку масштабы разрушений в некоторых районах до сих пор окончательно не установлены.

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Степан Гафтко

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