В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico

В Европе заканчиваются ракеты для ЗРК Patriot в один из самых драматичных моментов для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

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Киеву нужны сотни перехватчиков, но производство новых систем начнется слишком поздно, война с Ираном осложнила поставки со стороны США, а несколько ведущих европейских партнеров Украины заявляют, что у них осталось немного единиц, которые они могут безопасно передать.

Германия, один из крупнейших доноров военной помощи Украине, уже передала Украине системы Patriot и ракеты. Однако сейчас Берлину приходится находить баланс между все более насущными потребностями Киева и минимальными запасами, необходимыми для защиты Германии и выполнения ее обязательств перед НАТО. Другие европейские страны также взвешивают, оставить ли свои перехватчики себе или передать их Украине, говорится в публикации.

Мы действительно достигаем здесь своих пределов. Мы также должны обеспечить собственную защиту - заявил бригадный генерал Юрген Шредль, высокопоставленный чиновник немецкого министерства обороны, во время панельной дискуссии в Берлине вскоре после состоявшегося в прошлом месяце саммита НАТО в Анкаре.

В то же время Украина может использовать другие, часто более дешевые, системы противовоздушной обороны против дронов и крылатых ракет. Страна спешит разработать собственный перехватчик Freyja, но эта противоракетная система все еще требует инвестиций, инженерных работ и испытаний, прежде чем сможет выполнять эту роль.

Пока система Freyja не будет готова, Украине нужен немедленный ответ на российские баллистические ракеты. "Одним из приоритетных направлений является система Patriot — PAC-3 или PAC-2 - заявил Politico Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензии на производство ракет Patriot из-за опасений, что технология может попасть к русским.