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The Washington Post
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В рф зафиксирована атака на НПЗ в орске в более чем 1500 км

Киев • УНН

 • 3382 просмотра

Во вторник была зафиксирована атака на Орский НПЗ в оренбургской области рф, расположенный в более чем 1500 км от границы. Предварительно поражён комплекс гидрокрекинга мощностью 1,6 млн тонн в год, завод продолжает гореть.

В рф зафиксирована атака на НПЗ в орске в более чем 1500 км

В рф фиксируют атаку на НПЗ в Орске в Оренбургской области рф, более чем в 1500 км от границы, сообщают во вторник мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

"Орск, был атакован Орскнефтеоргсинтез", — сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Как указано, "дополнительная разведка с помощью OSINT указывает на вероятное поражение установки ЭЛОУ-АВТ на "Орскнефтеоргсинтезе" (Орском НПЗ)".

"Предварительно поражён комплекс гидрокрекинга мощностью 1,6 млн тонн в год. Это один из ключевых объектов модернизации предприятия, предназначенный для переработки вакуумного газойля и производства светлых нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

"НПЗ в Орске продолжает гореть", — указывает телеграм-канал.

Губернатор региона евгений солнцев сообщил, что был введён режим воздушных ограничений — план "Ковёр". 

То, что в Орске под атакой находится ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ), фиксирует и OSINT-анализ ASTRA.

Ранее глава города артем воробьёв подтвердил атаку на регион. Кроме того, в аэропорту Орска были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

ПАО "Орскнефтеоргсинтез", как указывается, — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, расположенный в городе Орске Оренбургской области. Входит в структуру холдинга ФортеИнвест, принадлежащего группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Мощность переработки — около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Орский НПЗ играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции идёт на экспорт.

На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожар11.08.26, 04:50 • 21997 просмотров

Юлия Шрамко

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