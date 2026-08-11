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Постпред при ООН заявил, что США продолжат добиваться мира на Украине

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Заместитель представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать переговоры для завершения войны. Также США будут содействовать воссоединению разлучённых войной семей.

Постпред при ООН заявил, что США продолжат добиваться мира на Украине

США продолжат работать над достижением мира в Украине и поддерживать переговорный процесс, направленный на завершение войны. Об этом заявил заместитель представителя США при ООН Дэн Негреа, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Вашингтон также будет уделять внимание воссоединению семей, разлучённых в результате войны. Негреа подчеркнул, что для достижения прочного мира необходимы не только переговоры, но и меры по укреплению доверия между сторонами.

Соединённые Штаты продолжат делать всё возможное, чтобы воссоединить семьи, разлучённые войной, и поддерживать переговоры и меры по укреплению доверия, необходимые для достижения прочного мира

- заявил Негреа.

Таким образом, США подтверждают намерение продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и достижение устойчивого мира в Украине.

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Степан Гафтко

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