Постпред при ООН заявил, что США продолжат добиваться мира на Украине

США продолжат работать над достижением мира в Украине и поддерживать переговорный процесс, направленный на завершение войны. Об этом заявил заместитель представителя США при ООН Дэн Негреа, сообщает УНН.

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По его словам, Вашингтон также будет уделять внимание воссоединению семей, разлучённых в результате войны. Негреа подчеркнул, что для достижения прочного мира необходимы не только переговоры, но и меры по укреплению доверия между сторонами.

Соединённые Штаты продолжат делать всё возможное, чтобы воссоединить семьи, разлучённые войной, и поддерживать переговоры и меры по укреплению доверия, необходимые для достижения прочного мира - заявил Негреа.

Таким образом, США подтверждают намерение продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и достижение устойчивого мира в Украине.

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