Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооружённых силах Украины. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый предложил видение изменений, передаёт УНН.

Важные военные вопросы сегодня решили. Обсудили кадровые предложения. Главнокомандующий Вооружённых сил Михаил Драпатый во взаимодействии с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой предложил видение изменений. Уже часть решений подготовлена, будут ещё решения. Детально обсудили ситуацию на фронте – меры по усилению ключевых направлений, и в частности в Донецкой области - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил все подразделения, которые "добиваются ощутимых результатов в защите наших позиций и уничтожении оккупанта в районах Славянска, Константиновки и Доброполья".

Благодарен подразделениям ДШВ ВСУ за активные действия в определённых районах – договорились, какие шаги могут дать больше оперативных возможностей нашим войскам - резюмировал Зеленский.

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