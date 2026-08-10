Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Вооружённых силах, обсудив предложения с главнокомандующим Михаилом Драпатым.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооружённых силах Украины. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый предложил видение изменений, передаёт УНН.
Важные военные вопросы сегодня решили. Обсудили кадровые предложения. Главнокомандующий Вооружённых сил Михаил Драпатый во взаимодействии с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой предложил видение изменений. Уже часть решений подготовлена, будут ещё решения. Детально обсудили ситуацию на фронте – меры по усилению ключевых направлений, и в частности в Донецкой области
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