Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200

Российские военные готовятся одновременно запустить по Украине 77 баллистических ракет, а в будущем планируют увеличить это количество до 200. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди в интервью для AP, передает УНН.

Как отметил "Мадяр", концентрация реактивных "шахедов", которые Украине сложно сбивать, за последние недели выросла вдвое.

По его словам, российские военные в настоящее время могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет и планируют увеличить это количество до 200. Это одно из самых уязвимых мест Украины, поскольку стране не хватает перехватчиков для американских ракет Patriot — единственной системы, которая есть у Украины в арсенале против баллистических ракет

Это будет означать, что десятки снарядов, выпущенных россией во время массированных обстрелов, к сожалению, могут достичь своих целей.

Даже если им удастся достичь лишь половины этого количества, всё это будет лететь на нас