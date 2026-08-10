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Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что рф может одновременно запустить 77 баллистических ракет, планируя увеличить это количество до 200. Украине не хватает перехватчиков для Patriot, что делает страну уязвимой.

Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200

Российские военные готовятся одновременно запустить по Украине 77 баллистических ракет, а в будущем планируют увеличить это количество до 200. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди в интервью для AP, передает УНН.

Детали

Как отметил "Мадяр", концентрация реактивных "шахедов", которые Украине сложно сбивать, за последние недели выросла вдвое.

По его словам, российские военные в настоящее время могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет и планируют увеличить это количество до 200. Это одно из самых уязвимых мест Украины, поскольку стране не хватает перехватчиков для американских ракет Patriot — единственной системы, которая есть у Украины в арсенале против баллистических ракет

- пишет издание.

Это будет означать, что десятки снарядов, выпущенных россией во время массированных обстрелов, к сожалению, могут достичь своих целей.

Даже если им удастся достичь лишь половины этого количества, всё это будет лететь на нас

- сказал Бровди.

По его словам, единственный способ уменьшить это количество — нанести удар по каждому объекту, участвующему в производстве этих ракет, что подчеркивает важность дальнобойных ударов Украины глубоко в тылу российской территории.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что ракеты для Patriot есть в мире, и призвал партнеров принять политическое решение о передаче. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против россии.

Алла Киосак

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