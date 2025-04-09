Сумская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25303 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

Россияне активизировались на направлениях Харьковской и Сумской областей, но о наступлении на областные центры пока говорить нельзя, подчеркнул Андрей Коваленко.

Война • 9 апреля, 09:47 • 13404 просмотра

Сырский: вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором говорил Зеленский, "фактически уже началось"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.

Война • 9 апреля, 06:56 • 9930 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

Украинские военные атаковали комплекс складов в Курской области, который использовали войска рф. Уничтожены ангары, здания, техника и более 30 оккупантов.

Война • 8 апреля, 15:37 • 21036 просмотра

За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: карты Генштаба ВСУ

В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Война • 7 апреля, 05:42 • 4579 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 столкновений - в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.

Война • 5 апреля, 14:25 • 14678 просмотра

На фронте за сутки 145 боестолкновений, половина произошла на двух направлениях: карты Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.

Война • 5 апреля, 07:27 • 12983 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

Война • 4 апреля, 19:53 • 6429 просмотра

Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

Общество • 4 апреля, 15:00 • 12397 просмотра

Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

Общество • 4 апреля, 11:36 • 8070 просмотра

Очень важные шаги и очень важная операция: Зеленский заслушал доклад о ходе событий на границе с Сумщиной

Президент Украины посетил командный пункт в Сумской области, где заслушал доклад о ходе Курской операции. Обсудили защиту Сумской и Харьковской областей, потребности группировки и борьбу с вражескими БпЛА.

Война • 3 апреля, 17:34 • 14323 просмотра

Сумская область: из-за атак рф за день двое раненых, ночью повреждены центр детского творчества и банк

россияне 35 раз обстреляли приграничные территории Сумской области ночью и утром. В Краснопольской и Юнаковской громадах есть раненые, повреждены здания.

Война • 3 апреля, 05:58 • 5101 просмотра

"Не нужно ожидать месяц" российского "нет" на прекращение огня: Зеленский призвал к давлению на россию на фоне очередных атак рф

Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.

Война • 2 апреля, 08:07 • 18845 просмотра

В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп

В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.

Война • 1 апреля, 19:33 • 10949 просмотра

В ГПСУ назвали самые активные направления ударных дронов из рф

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Сумская и Черниговская области являются основными направлениями ударных дронов рф. Украинские военные ежедневно сбивают вражеские воздушные цели.

Война • 29 марта, 23:34 • 14471 просмотра

Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь: Зеленский говорит, что нужна сильная реакция Америки и Европы

Зеленский заявил, что удары рф – это атака на дипломатию и мирные усилия. Он призвал США и Европу к жесткой реакции на агрессию, чтобы принудить россию к миру.

Война • 29 марта, 19:12 • 39903 просмотра

Сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на Сумщину и Харьковщину: Зеленский поговорил с Сырским

Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ о ситуации на фронте, включая районы, где украинские силы действуют на территории россии. Активность ВСУ не дает оккупантам продвинуться на Сумщину и Харьковщину.

Война • 29 марта, 18:45 • 40701 просмотра

На Сумщине прорыва границы не зафиксировано, но рф действует малыми штурмовыми группами - Демченко

Российские войска накопили значительные силы на Курщине и пытаются действовать малыми штурмовыми группами в районе Новенького и Журавки. Цель – расширить зону боев у границы.

Война • 29 марта, 16:52 • 50741 просмотра

Над Украиной сбито 94 из 172 вражеских дронов

Ночью 29 марта РФ атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО сбили 94 "Shahed", но есть попадания в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, есть пострадавшие.

Война • 29 марта, 07:29 • 108838 просмотра

ВСУ ударили по пункту пропуска "Погар" в Брянской области, откуда оккупанты запускали дроны - Генштаб

Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.

Война • 28 марта, 19:04 • 33991 просмотра

Украинские бойцы находятся на курщине, чтобы предотвратить наступление на Сумскую область - Зеленский

Украинские военные находятся на территории Курской области рф, чтобы предотвратить вторжение в Сумскую область. По словам Зеленского, это сдерживающий фактор для оккупантов.

Война • 28 марта, 18:39 • 43005 просмотра

Над Украиной сбили 89 из 163 вражеских дронов, 51 - не достиг цели

Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.

Война • 28 марта, 07:40 • 38153 просмотра

Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды защитникам в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды бойцам ДШВ, морской пехоты, мехбригады и ТрО в Сумской области. Он отметил их вклад в защиту Украины на Курщине и Сумщине.

Общество • 27 марта, 16:05 • 31002 просмотра

Украинская оборонная промышленность недофинансирована примерно на 20 млрд евро – Зеленский

Украинская оборонная промышленность недофинансирована на 20 млрд евро, покрыть это можно за счет активов рф. Также россия готовит новое наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Экономика • 27 марта, 15:05 • 49063 просмотра

Российские ДРГ не оставляют попыток зайти в Сумскую область: но теперь на юге, ближе к Харьковской области - Демченко

Вражеские ДРГ активизировались на Сумщине, сместив фокус на южные районы, ближе к Харьковской области. Группы достигают 15 человек и пытаются атаковать позиции ВСУ.

Война • 27 марта, 13:08 • 23334 просмотра

Сирский: рф за 7,5 месяцев потеряла на курщине более 55 тыс. военных, более 22 тыс. - безвозвратно

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силы обороны проводят оборонную операцию в зоне группировки войск "Курск". Общие потери противника составляют более 55 тыс. человек.

Война • 27 марта, 11:11 • 26522 просмотра

путин готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области - Зеленский

Зеленский заявил, что путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Он добавил, что рф хотела начать операцию восемь месяцев назад.

Война • 27 марта, 10:25 • 28489 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 86 беспилотниками: 42 дрона сбиты

Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Война • 27 марта, 07:28 • 36835 просмотра

Зеленский отреагировал на атаку дронов рф после переговоров о прекращении огня

Владимир Зеленский сообщил об атаке рф 117 дронами, несмотря на договоренности о прекращении огня. Под ударом оказались Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области.

Война • 26 марта, 09:49 • 42401 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 56 из 117 вражеских дронов

В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами, включая «Shahed». ВСУ сбили 56 «Shahed», но 48 имитаторов потеряны. Пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

Война • 26 марта, 06:59 • 13269 просмотра

Враг ночью атаковал Ахтырку дронами: повреждены дома и магазины

Ночью 26 марта российские беспилотники атаковали Ахтырку, повредив жилые дома, магазины и инфраструктуру. Погибших и травмированных предварительно нет.

Война • 26 марта, 03:44 • 121422 просмотра