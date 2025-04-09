Сумская область

Россияне активизировались на направлениях Харьковской и Сумской областей, но о наступлении на областные центры пока говорить нельзя, подчеркнул Андрей Коваленко.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.
Украинские военные атаковали комплекс складов в Курской области, который использовали войска рф. Уничтожены ангары, здания, техника и более 30 оккупантов.
В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
Президент Украины посетил командный пункт в Сумской области, где заслушал доклад о ходе Курской операции. Обсудили защиту Сумской и Харьковской областей, потребности группировки и борьбу с вражескими БпЛА.
россияне 35 раз обстреляли приграничные территории Сумской области ночью и утром. В Краснопольской и Юнаковской громадах есть раненые, повреждены здания.
Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.
В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Сумская и Черниговская области являются основными направлениями ударных дронов рф. Украинские военные ежедневно сбивают вражеские воздушные цели.
Зеленский заявил, что удары рф – это атака на дипломатию и мирные усилия. Он призвал США и Европу к жесткой реакции на агрессию, чтобы принудить россию к миру.
Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ о ситуации на фронте, включая районы, где украинские силы действуют на территории россии. Активность ВСУ не дает оккупантам продвинуться на Сумщину и Харьковщину.
Российские войска накопили значительные силы на Курщине и пытаются действовать малыми штурмовыми группами в районе Новенького и Журавки. Цель – расширить зону боев у границы.
Ночью 29 марта РФ атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО сбили 94 "Shahed", но есть попадания в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, есть пострадавшие.
Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.
Украинские военные находятся на территории Курской области рф, чтобы предотвратить вторжение в Сумскую область. По словам Зеленского, это сдерживающий фактор для оккупантов.
Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.
Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды бойцам ДШВ, морской пехоты, мехбригады и ТрО в Сумской области. Он отметил их вклад в защиту Украины на Курщине и Сумщине.
Украинская оборонная промышленность недофинансирована на 20 млрд евро, покрыть это можно за счет активов рф. Также россия готовит новое наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Вражеские ДРГ активизировались на Сумщине, сместив фокус на южные районы, ближе к Харьковской области. Группы достигают 15 человек и пытаются атаковать позиции ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силы обороны проводят оборонную операцию в зоне группировки войск "Курск". Общие потери противника составляют более 55 тыс. человек.
Зеленский заявил, что путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Он добавил, что рф хотела начать операцию восемь месяцев назад.
Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.
Владимир Зеленский сообщил об атаке рф 117 дронами, несмотря на договоренности о прекращении огня. Под ударом оказались Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области.
В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами, включая «Shahed». ВСУ сбили 56 «Shahed», но 48 имитаторов потеряны. Пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
Ночью 26 марта российские беспилотники атаковали Ахтырку, повредив жилые дома, магазины и инфраструктуру. Погибших и травмированных предварительно нет.