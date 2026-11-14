Атаки рф на энергетику продолжаются - где отключения света 14 ноября

россия продолжила атаковать энергетику в Украине 14 ноября. В ряде областей есть отключения света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные местных властей и энергокомпаний.

Одесская область

По данным ДТЭК, в Одесской области "враг снова атаковал объект ДТЭК, почти 50 тысяч семей без света".

"Утром 14 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК на севере области. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно. Разбираем завалы и ремонтируем поврежденное. Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом", - сообщили в ДТЭК.

Атаку рф на энергетику в Одесской области подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер 14 ноября.

Сумская область

В Сумской области утром 14 ноября произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, отметили в АО "Сумыоблэнерго".

"Имеем масштабное аварийное обесточивание в части Сумской области. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии! Детали не разглашаем по соображениям безопасности. Все усилия энергетиков направлены на запитывание обесточенных потребителей, - отметили в компании. - Сложная ситуация с распределением электроэнергии - это следствие систематических атак российской армии на энергетику".

Киевская область

"Из-за вражеских обстрелов и ограничений передачи электроэнергии вследствие повреждения энергосистемы в Бучанском, Фастовском, Обуховском районах действуют экстренные отключения. В остальной области продолжают действовать стабилизационные графики", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети утром 14 ноября.

В Киеве "по распоряжению НЭК Укрэнерго 14.11 действуют стабилизационные отключения электроэнергии", отметили на сайте ДТЭК Киевские электросети утром 14 ноября.

Черниговская область

В Черниговской области утром 14 ноября глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус указал, что "в течение суток агрессор снова атаковал нашу энергетику".

Черкасская область

В Черкасской области утром 14 ноября после ночных атак рф глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что "в Золотоношском районе обломками вражеской цели повреждена линия электропередачи", но "энергетики сработали оперативно".

Полтавская область

В Полтавской области утром 14 ноября фиксировали обесточивания из-за непогоды.

"Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 13 населенных пунктах Кременчугской, Решетиловской, Карловской, Кобелякской, Лубенской и Миргородской громад. Без света остались около 2 тысяч абонентов. Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

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