Атаки рф на энергетику продолжаются - где отключения света 14 ноября

$45.3850.34
ukenru
10:14 • 414 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
09:01 • 11908 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
08:33 • 11198 просмотра
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют
08:12 • 10397 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
06:52 • 13962 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
05:59 • 16697 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
05:42 • 14368 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
14 ноября, 04:16 • 17364 просмотра
Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
14 ноября, 03:37 • 15928 просмотра
Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему
14 ноября, 02:55 • 13543 просмотра
США начали работать над крупнейшим обменом пленными между Украиной и Россией за время войны — Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
85%
751мм
Популярные новости
Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование14 ноября, 01:05 • 11399 просмотра
В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями14 ноября, 02:05 • 10415 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 11091 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 7108 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 10137 просмотра
публикации
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo09:01 • 11913 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 68717 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 69001 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 68080 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 66399 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Си Цзиньпин
Шон Даффи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска08:05 • 3500 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров05:05 • 6362 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 10459 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 7548 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 11415 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
SpaceX Starship
The New York Times
Сериал

Атаки рф на энергетику продолжаются - где отключения света 14 ноября

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

россия 14 ноября атаковала энергетику Украины. Отключения зафиксировали в Одесской, Сумской, Киевской и других областях.

Атаки рф на энергетику продолжаются - где отключения света 14 ноября

россия продолжила атаковать энергетику в Украине 14 ноября. В ряде областей есть отключения света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные местных властей и энергокомпаний.

Одесская область

По данным ДТЭК, в Одесской области "враг снова атаковал объект ДТЭК, почти 50 тысяч семей без света".

"Утром 14 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК на севере области. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно. Разбираем завалы и ремонтируем поврежденное. Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом", - сообщили в ДТЭК. 

Атаку рф на энергетику в Одесской области подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер 14 ноября. 

Сумская область

В Сумской области утром 14 ноября произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, отметили в АО "Сумыоблэнерго". 

"Имеем масштабное аварийное обесточивание в части Сумской области. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии! Детали не разглашаем по соображениям безопасности. Все усилия энергетиков направлены на запитывание обесточенных потребителей, - отметили в компании. - Сложная ситуация с распределением электроэнергии - это следствие систематических атак российской армии на энергетику".

Киевская область

"Из-за вражеских обстрелов и ограничений передачи электроэнергии вследствие повреждения энергосистемы в Бучанском, Фастовском, Обуховском районах действуют экстренные отключения. В остальной области продолжают действовать стабилизационные графики", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети утром 14 ноября.

В Киеве "по распоряжению НЭК Укрэнерго 14.11 действуют стабилизационные отключения электроэнергии", отметили на сайте ДТЭК Киевские электросети утром 14 ноября.

Черниговская область

В Черниговской области утром 14 ноября глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус указал, что "в течение суток агрессор снова атаковал нашу энергетику". 

Черкасская область

В Черкасской области утром 14 ноября после ночных атак рф глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что "в Золотоношском районе обломками вражеской цели повреждена линия электропередачи", но "энергетики сработали оперативно". 

Полтавская область

В Полтавской области утром 14 ноября фиксировали обесточивания из-за непогоды.

"Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 13 населенных пунктах Кременчугской, Решетиловской, Карловской, Кобелякской, Лубенской и Миргородской громад. Без света остались около 2 тысяч абонентов. Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. 

рф атаковала Украину 96 дронами - среди обезвреженных 85% реактивных14.11.26, 08:16 • 2690 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Олег Кипер
Полтавская область
Одесская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго
Украина