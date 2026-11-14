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The New York Times

рф атаковала Украину 96 дронами - среди обезвреженных 85% реактивных

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

В ночь на 14 ноября россия запустила по Украине 96 дронов, в том числе 61 реактивный. ПВО сбила или подавила 81 беспилотник.

рф атаковала Украину 96 дронами - среди обезвреженных 85% реактивных

россия в ночь на 14 ноября запустила по Украине 96 дронов, почти две трети из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 81 из них, в том числе 85% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) противник атаковал 96 ударными БПЛА типа Shahed (61 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 81 вражеский БПЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, также несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломков) в двух локациях.

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Юлия Шрамко

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