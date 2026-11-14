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Более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб раскрыл новые масштабы потерь России на фронте

Киев • УНН

 • 2692 просмотра

Генштаб сообщил о 1710 погибших оккупантах за сутки. Общие потери личного состава России достигли примерно 1 620 630 человек.

Более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб раскрыл новые масштабы потерь России на фронте

Российская армия за прошедшие сутки потеряла ещё 1710 военнослужащих, а общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 620 630 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской бронетехники и артиллерии. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14 ноября 2026 года, пишет УНН.

Детали

Согласно обновлённой статистике, Россия потеряла 12 478 танков, из которых 6 — за последние сутки. Количество уничтоженных боевых бронированных машин возросло до 25 750 (+19), а артиллерийских систем — до 52 355 (+33).

Кроме того, общие потери реактивных систем залпового огня составляют 2273 единицы (+2), а средств противовоздушной обороны — 1756.

Сотни беспилотников и единиц техники за сутки

За сутки российская армия потеряла 448 беспилотников оперативно-тактического уровня. Всего с начала полномасштабной войны этот показатель достиг 607 531 единицы.

Также украинские военнослужащие уничтожили ещё 4 наземных робототехнических комплекса противника. Их общие потери составляют 3140 единиц.

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Существенные потери Россия понесла и среди автомобильной техники и автоцистерн. За последние сутки этот показатель вырос на 302 единицы — до 174 609.

С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла 452 самолёта, 356 вертолётов, 5196 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки и 4905 единиц специальной техники.

В Генеральном штабе ВСУ подчёркивают, что данные о потерях российских войск продолжают уточняться.

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Степан Гафтко

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