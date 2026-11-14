ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдатели

Украинские военные впервые за 3 года смогли освободить в Донецкой области за месяц больше территорий, чем потеряли в результате российских наступательных действий. В последний раз такое соотношение территориальных приобретений и потерь фиксировали в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал "Мариуполь Сопротивление", пишет УНН.

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По информации канала, в течение последнего месяца территориальные успехи Сил обороны Украины в Донецкой области превысили продвижение российских войск.

Авторы сообщения подчеркивают, что в последний раз положительный для Украины месячный баланс территориальных изменений в Донецкой области наблюдался в 2023 году.

В то же время конкретные показатели освобожденных и потерянных территорий в сообщении не приведены. Также в настоящее время нет независимого подтверждения этих подсчетов.

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