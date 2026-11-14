ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – монітори

Українські військові вперше за 3 роки змогли звільнити на Донеччині більше територій протягом місяця, ніж втратили внаслідок російських наступальних дій. Востаннє таке співвідношення територіальних здобутків і втрат фіксували у 2023 році. Про це повідомляє Telegram-канал "Маріуполь Спротив", пише УНН.

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За інформацією каналу, протягом останнього місяця територіальні успіхи Сил оборони України в Донецькій області перевищили просування російських військ.

Автори повідомлення наголошують, що востаннє позитивний для України місячний баланс територіальних змін на Донеччині спостерігали у 2023 році.

Водночас конкретних показників звільнених і втрачених територій у повідомленні не наведено. Також наразі немає незалежного підтвердження цих підрахунків.

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