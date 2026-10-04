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росіяни застрягли у Куп'янську без постачання, отримати підкріплення "майже неможливо" – ISW

Київ • УНН

 • 20275 перегляди

російські підрозділи в Куп'янську мають проблеми з постачанням і підкріпленням. ISW не підтвердив заяви про просування біля Ківшарівки.

росіяни застрягли у Куп'янську без постачання, отримати підкріплення "майже неможливо" – ISW

російські війська продовжують діяти безпосередньо в Куп'янську та на північ від міста, однак мають серйозні проблеми з постачанням і перекиданням підкріплень. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Аналітики посилаються, зокрема, на російські джерела. Пов'язане з Північним угрупованням військ рф джерело заявило, що російські підрозділи залишаються в Куп'янську, однак отримувати підкріплення їм стало "майже неможливо".

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Проблеми з логістикою фіксують і на північ від міста. російські джерела визнають труднощі з постачанням передових підрозділів, тоді як українські сили контратакують поблизу Західного та Кіндрашівки.

росіяни заявляють про просування біля Куп'янська

Водночас один із російських мілблогерів стверджував, що війська рф просунулися на південний схід від Ківшарівки та нібито контролюють близько половини цього населеного пункту. ISW у наведеному фрагменті окремо не підтверджує цю заяву.

На сусідньому напрямку біля Борової російські війська 2 та 3 жовтня продовжували наступальні дії на північ і південний схід від населеного пункту, однак підтвердженого просування не досягли.

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Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
Україна
Куп'янськ