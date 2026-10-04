росіяни застрягли у Куп'янську без постачання, отримати підкріплення "майже неможливо" – ISW

російські війська продовжують діяти безпосередньо в Куп'янську та на північ від міста, однак мають серйозні проблеми з постачанням і перекиданням підкріплень. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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Аналітики посилаються, зокрема, на російські джерела. Пов'язане з Північним угрупованням військ рф джерело заявило, що російські підрозділи залишаються в Куп'янську, однак отримувати підкріплення їм стало "майже неможливо".

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Проблеми з логістикою фіксують і на північ від міста. російські джерела визнають труднощі з постачанням передових підрозділів, тоді як українські сили контратакують поблизу Західного та Кіндрашівки.

росіяни заявляють про просування біля Куп'янська

Водночас один із російських мілблогерів стверджував, що війська рф просунулися на південний схід від Ківшарівки та нібито контролюють близько половини цього населеного пункту. ISW у наведеному фрагменті окремо не підтверджує цю заяву.

На сусідньому напрямку біля Борової російські війська 2 та 3 жовтня продовжували наступальні дії на північ і південний схід від населеного пункту, однак підтвердженого просування не досягли.

ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт – ISW