росія вперше за рік створила нову дивізію та одразу кинула її в бої за Костянтинівку

В армії рф розгорнули нову 84-ту мотострілецьку дивізію, яку вже залучили до боїв за Костянтинівку на Донеччині. Це перше повідомлення про створення росією нового з'єднання рівня дивізії у 2026 році, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Нову дивізію сформували у складі 3-ї загальновійськової армії рф, яка раніше була так званим "1-м армійським корпусом лнр". Її основою стала 4-та мотострілецька бригада разом із двома приданими мотострілецькими полками.

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Темпи створення нових дивізій у росії при цьому сповільнилися. У 2025 році повідомлялося про формування 3 таких з'єднань, тоді як у 2024 році їх було одразу 7.

Структура російських дивізій змінюється через втрати

З початку повномасштабної війни кількість дивізій в армії рф суттєво зросла. Якщо у 2022 році їх було 12, то на початок лютого 2025 року – вже 23.

Водночас змінилася і структура самих мотострілецьких дивізій. До вторгнення їхнім "ядром" зазвичай були 1 танковий та 2 мотострілецькі полки. У нових дивізіях, які формували у 2024-2025 роках, структура вже передбачала 3 мотострілецькі полки та лише 1 танковий батальйон.

У Defense Express пов'язують таку зміну передусім із великими втратами російської армії у важкій техніці та живій силі під час війни проти України.

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