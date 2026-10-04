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Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку

Киев • УНН

 • 4968 просмотра

Россия сформировала 84-ю мотострелковую дивизию и привлекла её к боям за Константиновку. В новых дивизиях меньше танков из-за потерь.

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку

В армии рф развернули новую 84-ю мотострелковую дивизию, которую уже привлекли к боям за Константиновку в Донецкой области. Это первое сообщение о создании Россией нового соединения уровня дивизии в 2026 году, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новую дивизию сформировали в составе 3-й общевойсковой армии рф, которая ранее была так называемым "1-м армейским корпусом лнр". Ее основой стала 4-я мотострелковая бригада вместе с двумя приданными мотострелковыми полками.

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Темпы создания новых дивизий в России при этом замедлились. В 2025 году сообщалось о формировании 3 таких соединений, тогда как в 2024 году их было сразу 7.

Структура российских дивизий меняется из-за потерь

С начала полномасштабной войны количество дивизий в армии рф существенно выросло. Если в 2022 году их было 12, то на начало февраля 2025 года — уже 23.

Одновременно изменилась и структура самих мотострелковых дивизий. До вторжения их "ядром" обычно были 1 танковый и 2 мотострелковых полка. В новых дивизиях, которые формировали в 2024–2025 годах, структура уже предусматривала 3 мотострелковых полка и только 1 танковый батальон.

В Defense Express связывают такое изменение прежде всего с большими потерями российской армии в тяжелой технике и живой силе во время войны против Украины.

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Степан Гафтко

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