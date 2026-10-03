Во время операции «Вивальди» деоккупировано до 140 кв. км территории — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил об освобождении 125–140 кв. км во время операции «Вивальди». Наступление продолжается, потери рф выросли до 42 тысяч в месяц.
Во время наступательной операции Сил обороны Украины «Вивальди» удалось деоккупировать около 125–140 кв. км территории. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет УНН.
«Вивальди» — очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров
Он отметил, что количество погибших и раненых россиян за последние два-три месяца выросло.
С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц: 21–22 тысячи погибших, остальные — тяжелораненые. Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, и они находились в обороне
Кроме того, президент рассказал, что украинские военные хотели начать операцию «Вивальди» год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. По его словам, отсрочка позволила достичь значительно лучших результатов и минимизировать потери.
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