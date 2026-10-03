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Во время операции «Вивальди» деоккупировано до 140 кв. км территории — Зеленский

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Зеленский заявил об освобождении 125–140 кв. км во время операции «Вивальди». Наступление продолжается, потери рф выросли до 42 тысяч в месяц.

Во время операции «Вивальди» деоккупировано до 140 кв. км территории — Зеленский

Во время наступательной операции Сил обороны Украины «Вивальди» удалось деоккупировать около 125–140 кв. км территории. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет УНН.

«Вивальди» — очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров

 - сказал глава Зеленский.

Он отметил, что количество погибших и раненых россиян за последние два-три месяца выросло.

С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц: 21–22 тысячи погибших, остальные — тяжелораненые. Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, и они находились в обороне

— сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что украинские военные хотели начать операцию «Вивальди» год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. По его словам, отсрочка позволила достичь значительно лучших результатов и минимизировать потери.

Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью03.10.26, 20:17 • 4564 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Reuters
Владимир Зеленский
Украина