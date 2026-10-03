Во время операции «Вивальди» деоккупировано до 140 кв. км территории — Зеленский

Во время наступательной операции Сил обороны Украины «Вивальди» удалось деоккупировать около 125–140 кв. км территории. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет УНН.

«Вивальди» — очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров

Он отметил, что количество погибших и раненых россиян за последние два-три месяца выросло.

С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц: 21–22 тысячи погибших, остальные — тяжелораненые. Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, и они находились в обороне