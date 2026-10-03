Під час операції "Вівальді" деокуповано до 140 кв. км території - Зеленський

Під час наступальної операції Сил оборони України "Вівальді" вдалося деокупувати близько 125–140 кв. км території. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

"Вівальді" – дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів

Він зауважив, що кількість загиблих і поранених росіян за останні два-три місяці зросла.

З початку року їхні втрати становили 30–32 тисячі осіб на місяць: 21–22 тисячі загиблих, решта – важко поранені. Зараз ідеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні