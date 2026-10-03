Під час операції "Вівальді" деокуповано до 140 кв. км території - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про деокупацію 125–140 кв. км під час операції "Вівальді". Наступ триває, втрати рф зросли до 42 тисяч на місяць.
Під час наступальної операції Сил оборони України "Вівальді" вдалося деокупувати близько 125–140 кв. км території. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, пише УНН.
"Вівальді" – дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів
Він зауважив, що кількість загиблих і поранених росіян за останні два-три місяці зросла.
З початку року їхні втрати становили 30–32 тисячі осіб на місяць: 21–22 тисячі загиблих, решта – важко поранені. Зараз ідеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні
Крім того, президент розповів, що українські військові хотіли розпочати операцію "Вівальді" рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. За його словами, відтермінування дозволило досягти значно кращих результатів та мінімізувати втрати.
Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені03.10.26, 20:17 • 10553 перегляди