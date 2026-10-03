Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені
Київ • УНН
Президент заявив, що очікує готовність далекобійної ракети FP-9 вже цієї осені.
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на готовність далекобійної балістичної ракети FP-9 вже цієї осені. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише УНН.
За словами президента, він особисто телефонував керівництву української оборонної компанії Fire Point, яка розробляє ракету, щоб закликати якнайшвидше завершити створення FP-9.
Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений
У Fire Point раніше заявляли про можливість ракети FP-9 досягати москви.
Нагадаємо
Цього тижня Україна повідомила про перше бойове застосування власної балістичної ракети FP-7. За даними Fire Point, її дальність становить близько 250 км. Тактична балістична ракета FP-7 виробництва української компанії Fire Point є дешевшою відповіддю на американські ATACMS.
Як зазначило видання The New York Times, перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти балістичні ракети.