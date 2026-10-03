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Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Київ • УНН

 • 10576 перегляди

Президент заявив, що очікує готовність далекобійної ракети FP-9 вже цієї осені.

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на готовність далекобійної балістичної ракети FP-9 вже цієї осені. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише УНН.

За словами президента, він особисто телефонував керівництву української оборонної компанії Fire Point, яка розробляє ракету, щоб закликати якнайшвидше завершити створення FP-9.

Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений

- зазначив Володимир Зеленський.

У Fire Point раніше заявляли про можливість ракети FP-9 досягати москви.

Нагадаємо

Цього тижня Україна повідомила про перше бойове застосування власної балістичної ракети FP-7. За даними Fire Point, її дальність становить близько 250 км. Тактична балістична ракета FP-7 виробництва української компанії Fire Point є дешевшою відповіддю на американські ATACMS.

Як зазначило видання The New York Times, перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти балістичні ракети. 

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнології
Fire Point
ATACMS
The New York Times
Reuters
Володимир Зеленський
Україна