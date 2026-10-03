Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на готовність далекобійної балістичної ракети FP-9 вже цієї осені. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише УНН.

За словами президента, він особисто телефонував керівництву української оборонної компанії Fire Point, яка розробляє ракету, щоб закликати якнайшвидше завершити створення FP-9.

Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений