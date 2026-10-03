Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT

Перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти балістичні ракети. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня опублікував відео запуску та повідомив про перше бойове застосування балістичної ракети FP-7.

Як зазначає The New York Times, до розпаду радянського союзу Україна мала потужну військово-аерокосмічну промисловість і підприємства, які виробляли, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети. Після 1991 року відповідні виробничі лінії були закриті, а ракетна промисловість значною мірою занепала.

FP-7 розробила та виробляє українська оборонна компанія Fire Point. За даними компанії, ракета має дальність близько 250 км і бойову частину вагою близько 200 кг.

Військові аналітики у коментарях NYT припускають, що основним завданням FP-7 будуть удари по російських пускових установках та інших військових цілях у прикордонних районах. Водночас Fire Point розробляє більш далекобійну FP-9, яка зможе уражати цілі в районі москви та стратегічні об’єкти російської оборонної промисловості.

Таким чином, перше бойове застосування FP-7 демонструє не лише появу нового типу української зброї на полі бою, а й відновлення в Україні власного виробництва балістичних ракет.

Компанія Fire Point повідомляла, що відновлює виробництво балістичних ракет в Україні фактично з нуля і використовує нові технології.

Гоночна деталь у далекобійному дроні: як Fire Point адаптувала її для FP-1