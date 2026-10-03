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У Києві перекрили Північний міст після російської атаки – як курсує громадський транспорт

Київ • УНН

 • 10886 перегляди

Після російської атаки 3 жовтня рух Північним мостом обмежили. Затримуються автобуси й тролейбуси, три автобуси змінили маршрути.

У Києві перекрили Північний міст після російської атаки – як курсує громадський транспорт

У Києві перекрили рух Північним мостом після влучання під час російської атаки вранці 3 жовтня. Через обмеження затримується рух низки автобусів і тролейбусів, повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Наразі затримується рух автобусів №21, 73, 101 і 114, а також тролейбусів №29, 30, 31 і 47.

Автобуси №21, 73 та 101 тимчасово змінили маршрути. Вони курсують через Подільський мостовий перехід до станції метро "Поштова площа" та Європейської площі.

На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили

- заявив міський голова Києва Кличко.

Що відомо про влучання

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у Північний міст. На місце направили екстрені служби.

Місцеві пабліки та моніторингові канали оприлюднили фото і відео наслідків атаки та повідомили про ймовірне влучання реактивного безпілотника в опору мосту.

Інформація щодо термінів відновлення руху Північним мостом наразі уточнюється.

росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучання03.10.26, 07:16 • 12579 переглядiв

Степан Гафтко

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