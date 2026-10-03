В Киеве перекрыли Северный мост после российской атаки — как курсирует общественный транспорт

В Киеве перекрыли движение по Северному мосту после попадания во время российской атаки утром 3 октября. Из-за ограничений задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов, сообщает КГГА, пишет УНН.

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В настоящее время задерживается движение автобусов №21, 73, 101 и 114, а также троллейбусов №29, 30, 31 и 47.

Автобусы №21, 73 и 101 временно изменили маршруты. Они курсируют через Подольский мостовой переход до станции метро "Почтовая площадь" и Европейской площади.

На Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег в настоящее время перекрыли - заявил мэр Киева Кличко.

Что известно о попадании

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Северный мост. На место направили экстренные службы.

Местные паблики и мониторинговые каналы опубликовали фото и видео последствий атаки и сообщили о вероятном попадании реактивного беспилотника в опору моста.

Информация о сроках восстановления движения по Северному мосту в настоящее время уточняется.

Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попадании