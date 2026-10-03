Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может впервые стать фигурантом уголовного дела из-за задержания сотрудников украинского государственного Ощадбанка, которые перевозили почти €70 млн наличными и золотом. Расследование приближается к завершению, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Инцидент произошёл в марте, когда венгерская антитеррористическая полиция остановила возле Будапешта 2 бронированных автомобиля Ощадбанка, перевозивших средства из Вены в Киев. Семерых украинцев задержали, а груз конфисковали.

Тогда команда Орбана представляла операцию как возможное доказательство тайного финансирования Украиной венгерской оппозиции. Однако впоследствии дело против украинцев закрыли из-за отсутствия доказательств, а деньги и золото вернули Украине.

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Бывший прокурор Пал Фюрхт заявил, что Орбан лично поручил спецслужбам задержать украинских инкассаторов. По данным FT, его слова подтверждает отчёт прокуратуры, в котором тогдашний руководитель антитеррористического центра Янош Хайду говорил о решении «лица, которого нельзя было втягивать в дело». В документе отмечается, что речь шла об Орбане.

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Хайду уже обвиняют в незаконном задержании и жестоком обращении с украинскими сотрудниками банка. Он отрицает правонарушение. Сам Орбан публично не признавал причастности, а представитель его партии «Фидес» опроверг, что экс-премьер давал указание задерживать украинцев.

По словам адвоката украинцев Лоранта Горвата, это первое расследование, которое может привести к официальному предъявлению обвинений непосредственно Орбану, поскольку дело уже приближается к завершению.

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