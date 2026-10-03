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Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Шивон Зилис заявила, что Маск без предупреждения прекратил их отношения после более чем пяти лет совместной жизни. Пара воспитывает четверых детей.

Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений

Шивон Зилис, мать четверых детей Илона Маска, заявила, что миллиардер внезапно разорвал с ней отношения после более чем 5 лет совместной жизни. По её словам, это произошло «без предупреждения», сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

О расставании Зилис рассказала 2 октября в соцсети X. Она опубликовала скриншот переписки, которая, по её словам, свидетельствует о том, что всего за неделю до расставания они с Маском обменивались признаниями в любви.

Трудно за неделю перейти от влюблённости к тому, чтобы отпустить, без предупреждения, но иногда так бывает

– написала Зилис.

У пары четверо детей

Зилис заявила, что переживает «глубокую боль» из-за расставания, однако благодарна за годы, проведённые вместе с Маском.

Много потерь, но, к счастью, мы создали четыре прекрасные маленькие любви в моей жизни

– написала она.

У Маска и Зилис четверо общих детей – 4-летние близнецы Страйдер и Азур, 2-летняя Аркадия и Селдон. Зилис работает директором Neuralink – компании, соучредителем которой является Маск.

Сам Маск публично расставание пока не комментировал.

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Степан Гафтко

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