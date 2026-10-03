Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений
Киев • УНН
Шивон Зилис заявила, что Маск без предупреждения прекратил их отношения после более чем пяти лет совместной жизни. Пара воспитывает четверых детей.
Шивон Зилис, мать четверых детей Илона Маска, заявила, что миллиардер внезапно разорвал с ней отношения после более чем 5 лет совместной жизни. По её словам, это произошло «без предупреждения», сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
О расставании Зилис рассказала 2 октября в соцсети X. Она опубликовала скриншот переписки, которая, по её словам, свидетельствует о том, что всего за неделю до расставания они с Маском обменивались признаниями в любви.
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У пары четверо детей
Зилис заявила, что переживает «глубокую боль» из-за расставания, однако благодарна за годы, проведённые вместе с Маском.
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У Маска и Зилис четверо общих детей – 4-летние близнецы Страйдер и Азур, 2-летняя Аркадия и Селдон. Зилис работает директором Neuralink – компании, соучредителем которой является Маск.
Сам Маск публично расставание пока не комментировал.
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