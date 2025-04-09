Сегодня отмечаем важные даты: Международный день бездомных животных, Всемирный день моркови, День веб-мастера, День минной опасности и Всемирный день крысы.
Американец Ноланд Арбо с параличом ниже шеи стал первым, кому вживили чип Neuralink. Устройство превращает его мысли в команды для компьютера, выявляя электрические импульсы мозга.
У 53-летнего Илона Маска и 38-летней Шивон Зилис родился третий общий сын - Селдон Ликургус. Это четырнадцатый ребенок миллиардера, о чем Зилис сообщила в социальной сети X.
{"SEC готовит многочисленные обвинения против Илона Маска и предоставила ему 48 часов на урегулирование дела. Миллиардер должен либо заплатить штраф, либо столкнуться с серьезными обвинениями."}
Компания Neuralink объявила о начале исследований имплантата N1 для управления роботизированной рукой с помощью мыслей. Проект расширит возможности нейрокомпьютерного интерфейса для людей с параличом.
Компания Neuralink получила разрешение на клинические испытания мозгового импланта в Канаде. Устройство поможет парализованным людям управлять цифровыми устройствами силой мысли.
Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.
Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.
Bluesky, социальная сеть, созданная бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси, отказалась от системы приглашений и открыла регистрацию для всех пользователей, чтобы привлечь их к более активному участию.
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.
Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.