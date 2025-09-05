Маск может заработать на Tesla $1 триллион: условия

Совет директоров Tesla представил новый план вознаграждения для гендиректора Илона Маска, который может принести ему 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия, если он сможет достичь ряда целей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Согласно плану, представленному в пятницу, "Маск не будет получать зарплаты или бонусов, но будет собирать акции частями, которые будут разблокированы в результате роста рыночной стоимости Tesla". Также в этом поможет достижение таких ключевых этапов, как значительное увеличение прибыли и продажа миллионов автомобилей, роботакси и роботов на базе искусственного интеллекта.

Удержание и стимулирование Илона является основополагающим для того, чтобы Tesla... стала самой ценной компанией в истории - сказала председатель правления Робин Денхолм в письме к инвесторам.

Пакет "разработан для сочетания чрезвычайной долгосрочной стоимости для акционеров со стимулами, которые будут способствовать пиковой производительности нашего дальновидного лидера" - пишет издание.

Совет директоров подчеркнул, что стимулы Маска соответствуют интересам инвесторов, и он ничего не получит, если рост Tesla остановится. Однако, сам масштаб сделки, вероятно, оживит ожесточенные дебаты относительно доходов миллиардера - говорится в публикации.

Условия

Чтобы получить новый пакет вознаграждения - 423 миллиона акций - Маску придется поднять рыночную капитализацию Tesla до 8,5 триллиона долларов против нынешних 1,09 триллиона. Это более чем вдвое превышает стоимость Nvidia, которая сейчас является самой дорогой компанией в мире ($4,2 трлн).

Кроме этого, Tesla должна:

продать еще 12 миллионов электромобилей;

привлечь 10 миллионов подписок на автономное вождение;

запустить сеть из 1 миллиона Robotaxi;

продать 1 миллион роботов с искусственным интеллектом;

увеличить прибыль в 24 раза - до 400 миллиардов долларов.

Следует отметить, что в прошлом году скорректированная прибыль Tesla составила всего 16,6 млрд долларов, компания продала 8 млн авто и пока не реализовала ни одного роботакси или робота с ИИ.

Дополнение

В 2018 году Tesla уже принимала масштабную сделку о доле Илона Маска, однако впоследствии ее отменил суд штата Делавэр после длительного судебного спора. Несмотря на это, Маск остается одним из самых богатых людей мира с состоянием в 374 миллиарда долларов - благодаря акциям Tesla и собственным компаниям SpaceX, xAI, Neuralink и The Boring Company.

Сам Маск неоднократно намекал, что может сократить свою долю в Tesla или даже покинуть компанию, если ему не предоставят больше прав голоса.

