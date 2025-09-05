Маск може заробити на Tesla $1 трильйон: умови

Рада директорів Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, який може принести йому 1 трильйон доларів протягом наступного десятиліття, якщо він зможе досягти низки цілей. Про це пише УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Згідно з планом, представленим у п'ятницю, "Маск не отримуватиме зарплати чи бонусів, але збиратиме акції частинами, які будуть розблоковані внаслідок зростання ринкової вартості Tesla". Також у цьому допоможе досягнення таких ключових етапів, як значне збільшення прибутку та продаж мільйонів автомобілів, роботаксі та роботів на базі штучного інтелекту.

Утримання та стимулювання Ілона є основоположним для того, щоб Tesla... стала найціннішою компанією в історії - сказала голова правління Робін Денхолм у листі до інвесторів.

Пакет "розроблений для поєднання надзвичайної довгострокової вартості для акціонерів зі стимулами, які сприятимуть піковій продуктивності нашого далекоглядного лідера" - пише видання.

Рада директорів наголосила, що стимули Маска відповідають інтересам інвесторів, і він нічого не отримає, якщо зростання Tesla зупиниться. Однак, сам масштаб угоди, ймовірно, пожвавить запеклі дебати щодо доходів мільярдера - йдеться у публікації.

Умови

Щоб отримати новий пакет винагороди - 423 мільйони акцій - Маску доведеться підняти ринкову капіталізацію Tesla до 8,5 трильйона доларів проти нинішніх 1,09 трильйона. Це більш ніж удвічі перевищує вартість Nvidia, яка зараз є найдорожчою компанією у світі ($4,2 трлн).

Окрім цього, Tesla має:

продати ще 12 мільйонів електромобілів;

залучити 10 мільйонів підписок на автономне водіння;

запустити мережу з 1 мільйона Robotaxi;

продати 1 мільйон роботів зі штучним інтелектом;

збільшити прибуток у 24 рази - до 400 мільярдів доларів.

Слід зазначити, що минулого року скоригований прибуток Tesla становив лише 16,6 млрд доларів, компанія продала 8 млн авто і поки що не реалізувала жодного роботаксі чи робота з ШІ.

Доповнення

У 2018 році Tesla вже ухвалювала масштабну угоду про частку Ілона Маска, однак згодом її скасував суд штату Делавер після тривалої судової суперечки. Попри це, Маск залишається одним із найбагатших людей світу зі статком у 374 мільярди доларів - завдяки акціям Tesla та власним компаніям SpaceX, xAI, Neuralink і The Boring Company.

Сам Маск неодноразово натякав, що може скоротити свою частку у Tesla чи навіть залишити компанію, якщо йому не нададуть більше прав голосу.

