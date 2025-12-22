Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
Київ • УНН
Відома співачка та реперка Нікі Мінаж назвала віцепрезидента США Джей Ді Венса "вбивцею" під час телешоу, зірка обмовилась.
Відома реперка Нікі Мінаж, яка останніми роками стала несподіваною прихильницею правих сил, потрапила у скандальну ситуацію на сцені AmericaFest. Виступаючи перед молодіжною аудиторією, вона помилково вжила вкрай гостре слово на адресу віцепрезидента США. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Намагаючись відзначити лідерів країни, Мінаж допустила фатальну обмовку, яка шокувала присутніх у залі.
Дорогі юнаки, у вас є дивовижні взірці для наслідування, такі як наш гарний, блискучий президент, і у вас є дивовижні взірці для наслідування, такі як вбивця Джей Ді Венс, наш віцепрезидент
Усвідомивши сказане, реперка миттєво замовкла, закривши обличчя рукою від сорому. Ситуація виглядала особливо напруженою через те, що поруч із нею сиділа Еріка Кірк – вдова засновника Turning Point USA Чарлі Кірка, якого вбили три місяці тому.
Еріка Кірк проявила неабияку витримку та особисто заспокоїла приголомшену зірку. Вона закликала Мінаж не зважати на помилку та "просто посміятися з цього".
Повір мені, немає нічого нового під сонцем, чого б я не чула. Тож у тебе все добре. Я тебе люблю
Попри те, що інтернет-спільнота вже почала тиражувати цей момент, Кірк наголосила, що такі випадки лише загартовують.
Нікі Мінаж, Біллі Айліш, Кеті Перрі та інші музиканти підписали листа проти штучного інтелекту03.04.24, 02:46 • 29883 перегляди