16:37 • 3108 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 14969 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 13761 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 16052 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 18861 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 18753 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19347 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17316 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13275 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12392 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Відома співачка та реперка Нікі Мінаж назвала віцепрезидента США Джей Ді Венса "вбивцею" під час телешоу, зірка обмовилась.

Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка

Відома реперка Нікі Мінаж, яка останніми роками стала несподіваною прихильницею правих сил, потрапила у скандальну ситуацію на сцені AmericaFest. Виступаючи перед молодіжною аудиторією, вона помилково вжила вкрай гостре слово на адресу віцепрезидента США. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Намагаючись відзначити лідерів країни, Мінаж допустила фатальну обмовку, яка шокувала присутніх у залі.

Дорогі юнаки, у вас є дивовижні взірці для наслідування, такі як наш гарний, блискучий президент, і у вас є дивовижні взірці для наслідування, такі як вбивця Джей Ді Венс, наш віцепрезидент 

– заявила артистка.

Усвідомивши сказане, реперка миттєво замовкла, закривши обличчя рукою від сорому. Ситуація виглядала особливо напруженою через те, що поруч із нею сиділа Еріка Кірк – вдова засновника Turning Point USA Чарлі Кірка, якого вбили три місяці тому.

Еріка Кірк проявила неабияку витримку та особисто заспокоїла приголомшену зірку. Вона закликала Мінаж не зважати на помилку та "просто посміятися з цього".

Повір мені, немає нічого нового під сонцем, чого б я не чула. Тож у тебе все добре. Я тебе люблю 

– звернулася Кірк до співачки.

Попри те, що інтернет-спільнота вже почала тиражувати цей момент, Кірк наголосила, що такі випадки лише загартовують.

Нікі Мінаж, Біллі Айліш, Кеті Перрі та інші музиканти підписали листа проти штучного інтелекту03.04.24, 02:46 • 29883 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуУНН Lite
Музикант