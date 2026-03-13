"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дует

Народні артисти України Катерина Бужинська та Віктор Павлік представили спільну роботу — нову версію пісні "Зорепад". Романтична композиція, що розповідає про кохання, яке проходить крізь роки, розлуки та випробування, отримала нове звучання і зазвучала у форматі зворушливого дуету двох знакових українських голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу артистів.

"Зорепад" — це лірична історія про почуття, які не згасають із часом. У центрі композиції — образ зоряного неба, весняних мрій і світлої надії, що веде закохані серця навіть тоді, коли життя розводить їх різними дорогами.

Ідея записати дуетну версію пісні виникла напередодні великого сольного концерту Віктора Павліка, який відбудеться 21 березня у Національному палаці "Україна" у супроводі Президентського симфонічного оркестру. Саме там артисти планують виконати "Зорепад" разом.

Як розповів Віктор Павлік, ця пісня має особливу історію, а сама ідея дуету з’явилася під час підготовки до концерту.

Ми з Катею знаємося вже дуже багато років — цього року буде вже 30 років нашого знайомства. Коли почали готувати програму до мого сольного концерту в Палаці "Україна", ми переглядали репертуар і вирішили, що саме ця пісня дуже органічно звучатиме у дуеті. Вона дуже світла, лірична, про почуття, які залишаються з людьми на все життя