"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дует
Київ • УНН
Народні артисти презентували дуетну версію ліричної пісні про кохання. Жива прем'єра композиції відбудеться 21 березня у Палаці Україна в Києві.
Народні артисти України Катерина Бужинська та Віктор Павлік представили спільну роботу — нову версію пісні "Зорепад". Романтична композиція, що розповідає про кохання, яке проходить крізь роки, розлуки та випробування, отримала нове звучання і зазвучала у форматі зворушливого дуету двох знакових українських голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу артистів.
"Зорепад" — це лірична історія про почуття, які не згасають із часом. У центрі композиції — образ зоряного неба, весняних мрій і світлої надії, що веде закохані серця навіть тоді, коли життя розводить їх різними дорогами.
Ідея записати дуетну версію пісні виникла напередодні великого сольного концерту Віктора Павліка, який відбудеться 21 березня у Національному палаці "Україна" у супроводі Президентського симфонічного оркестру. Саме там артисти планують виконати "Зорепад" разом.
Як розповів Віктор Павлік, ця пісня має особливу історію, а сама ідея дуету з’явилася під час підготовки до концерту.
Ми з Катею знаємося вже дуже багато років — цього року буде вже 30 років нашого знайомства. Коли почали готувати програму до мого сольного концерту в Палаці "Україна", ми переглядали репертуар і вирішили, що саме ця пісня дуже органічно звучатиме у дуеті. Вона дуже світла, лірична, про почуття, які залишаються з людьми на все життя
Катерина Бужинська зізнається, що для неї ця пісня стала особливою ще й через атмосферу щирості та романтики, яку вона несе.
Для мене "Зорепад" — це пісня про справжні почуття, які здатні долати будь-які відстані й роки. Коли ми з Віктором вирішили заспівати її разом, я відчула, що ця історія набуває нового змісту. Наші голоси дуже гармонійно поєдналися, і я впевнена, що слухачі відчують ту атмосферу тепла і світла, яку ми вкладали у кожну ноту
Теплі та впізнавані голоси Бужинської і Павліка створюють у пісні особливу атмосферу романтики, ностальгії та віри у кохання. Саме ця емоційна щирість робить "Зорепад" композицією, яка легко знаходить відгук у слухачів.
Автором слів пісні є відомий український поет Микола Сингаївський, музику написав Мар’ян Гаденко. Нове звучання композиції створив саундпродюсер Андрій Ігнатченко, який надав пісні сучасної музичної палітри, зберігши її класичну ліричність.
"Зорепад" уже доступний на всіх основних музичних платформах, а живу прем’єру дуету глядачі зможуть почути на великому концерті Віктора Павліка в Києві.