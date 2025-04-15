Ринок нерухомості під обстрілами: попит на житло стрімко зріс у Харкові та впав на Донеччині

У Харкові попит на житло зріс на 48-79%, ціни зросли на 10%. На Донеччині попит впав на 38%, але ціни у Слов'янську та Краматорську трохи зросли.