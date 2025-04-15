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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25943 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155561 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138638 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134413 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134465 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196282 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164643 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116949 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.

Суспільство • 14 квітня, 12:54 • 6988 перегляди

На Харківщині через ворожі обстріли загинули чотири людини - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську загинули двоє людей, а в селі Шевченкове ще двоє отримали смертельні поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війна • 14 квітня, 11:29 • 6038 перегляди

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6388 перегляди

Ворог після ранкової атаки на Харків вдарив по передмістю: поранено чоловіка

Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.

Війна • 14 квітня, 10:50 • 5346 перегляди

Наводив ворожі атаки на ТЕЦ: на Харківщині викрито енергетика-зрадника

Співробітник енергопідприємства збирав дані про ППО та наслідки обстрілів ТЕЦ. Інформацію передавав представнику рф для планування нових атак.

Кримінал та НП • 14 квітня, 10:32 • 4186 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6152 перегляди

У Харкові виникла масштабна пожежа на складах після атаки дронів

Унаслідок атаки дронів у Харкові спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, але жертв немає.

Війна • 14 квітня, 03:07 • 3526 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

У Харкові сталися вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях та чекає на інформацію про наслідки.

Війна • 14 квітня, 02:44 • 33525 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4422 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 70007 перегляди

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2842 перегляди

У Харкові фіксують зростання обстрілів: ворог цілить по промислових обʼєктах

У квітні Харків потерпає від більшої кількості обстрілів, ніж у березні. Російська армія все частіше націлюється на промислові та економічно важливі об'єкти міста.

Суспільство • 13 квітня, 10:59 • 7498 перегляди

У Харкові після Великодня відкриють ще дві підземні школи - Терехов

У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.

Освіта • 13 квітня, 09:54 • 6005 перегляди

Куп'янськ під щільним ударом окупантів, також атаковано низку інших районів Харківщини: семеро поранених

Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.

Війна • 13 квітня, 06:29 • 4719 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4336 перегляди

Над Україною збили 56 з 88 дронів під час нічної атаки рф: ситуація по областях

Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.

Війна • 12 квітня, 06:27 • 4477 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.

Війна • 12 квітня, 02:39 • 13135 перегляди

Україна не просто просить ППО, а готова їх придбати - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.

Війна • 11 квітня, 16:24 • 13634 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9652 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5136 перегляди

Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 9987 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9603 перегляди

Стрілянина у ТРК Львова: що відомо про стрілка

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.

Кримінал та НП • 10 квітня, 11:13 • 9542 перегляди

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.

Суспільство • 10 квітня, 08:14 • 67440 перегляди
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Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Квітневі заморозки можуть негативно вплинути на врожай плодових дерев, особливо абрикос, по всій Україні. Найбільше постраждати можуть Київська, Харківська та Закарпатська області.

Економіка • 9 квітня, 16:38 • 218158 перегляди

"Необґрунтовані активи": суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus та 4 млн гривень

ВАКС частково задовольнив позов САП та конфіскував у родини харківського правоохоронця люксовий автомобіль Lexus LX 450D та понад 4 млн грн необґрунтованих активів.

Кримінал та НП • 9 квітня, 15:22 • 11688 перегляди

Ринок нерухомості під обстрілами: попит на житло стрімко зріс у Харкові та впав на Донеччині

У Харкові попит на житло зріс на 48-79%, ціни зросли на 10%. На Донеччині попит впав на 38%, але ціни у Слов'янську та Краматорську трохи зросли.

Економіка • 9 квітня, 12:08 • 16063 перегляди

Про наступ росіян на Суми і Харків поки не може бути й мови - ЦПД

Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.

Війна • 9 квітня, 09:47 • 34772 перегляди

В оренбурзькій області рф заявили про нібито атаку БпЛА на аеродром

Влада рф заявила про відбиття атаки БпЛА на військовий аеродром в оренбурзькій області. Згідно з заявою, жертв та руйнувань немає, сили ППО збили всі дрони.

Війна • 9 квітня, 08:13 • 10822 перегляди

Масована атака рф дронами у Харкові: близько 20 ударів, стало більше постраждалих

Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.

Війна • 9 квітня, 06:24 • 8826 перегляди