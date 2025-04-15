У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.
Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську загинули двоє людей, а в селі Шевченкове ще двоє отримали смертельні поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.
Співробітник енергопідприємства збирав дані про ППО та наслідки обстрілів ТЕЦ. Інформацію передавав представнику рф для планування нових атак.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Унаслідок атаки дронів у Харкові спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, але жертв немає.
У Харкові сталися вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях та чекає на інформацію про наслідки.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
У квітні Харків потерпає від більшої кількості обстрілів, ніж у березні. Російська армія все частіше націлюється на промислові та економічно важливі об'єкти міста.
У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.
Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.
російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.
Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.
Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.
Квітневі заморозки можуть негативно вплинути на врожай плодових дерев, особливо абрикос, по всій Україні. Найбільше постраждати можуть Київська, Харківська та Закарпатська області.
ВАКС частково задовольнив позов САП та конфіскував у родини харківського правоохоронця люксовий автомобіль Lexus LX 450D та понад 4 млн грн необґрунтованих активів.
У Харкові попит на житло зріс на 48-79%, ціни зросли на 10%. На Донеччині попит впав на 38%, але ціни у Слов'янську та Краматорську трохи зросли.
Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.
Влада рф заявила про відбиття атаки БпЛА на військовий аеродром в оренбурзькій області. Згідно з заявою, жертв та руйнувань немає, сили ППО збили всі дрони.
Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.