Служба безпеки спільно з Національною поліцією розшукала та затримала кілера, котрий на замовлення російських спецслужб скоїв замовне вбивство українського військового у Харкові, передає УНН із посиланням на СБУ.

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Як повідомили у СБУ, злочин було вчинено ввечері 22 листопада на території житлової забудови міста. Тоді від трьох вогнепальних поранень з пістолета Макарова у спину та у потилицю на місці загинув майор Збройних Сил України, який перебував у Харкові у службовому відрядженні.

За попередніми даними, військовослужбовця заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

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Протягом трьох діб харківські правоохоронці встановили особу кілера і затримали його на території Вінницької області. Вбивцею виявився 23-річний безробітний мешканець м. Могилів-Подільський Вінницької області, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів (зокрема крадіжок) та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували кілера восени цього року, коли він шукав легких заробітків на телеграм-каналах.

За вчинення вбивства українського захисника йому обіцяли грошову винагороду в розмірі 15 тис. доларів США, втім жодних грошей він не отримав.

Для виконання ворожого замовлення кілер спеціально прибув до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру в районі, який було вказано куратором, та провів ретельну розвідку біля місця скоєння майбутнього вбивства.

Також встановлено, що під час вчинення злочину кілер підтримував відеозв'язок із російським куратором, який координував його дії.

Відразу після вбивства кілер позбувся вогнепальної зброї, змінив одяг і покинув місто.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів затриманому повідомлено про підозру за пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

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