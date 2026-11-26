Служба безопасности совместно с Национальной полицией разыскала и задержала киллера, который по заказу российских спецслужб совершил заказное убийство украинского военнослужащего в Харькове, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, преступление было совершено вечером 22 ноября на территории жилой застройки города. Тогда от трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и затылок на месте погиб майор Вооруженных сил Украины, который находился в Харькове в служебной командировке.

По предварительным данным, военнослужащего заманили туда под предлогом свидания с девушкой.

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В течение трех суток харьковские правоохранители установили личность киллера и задержали его на территории Винницкой области. Убийцей оказался 23-летний безработный житель г. Могилёв-Подольский Винницкой области, который ранее неоднократно был осужден за совершение имущественных преступлений (в частности, краж) и недавно освободился из мест лишения свободы.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали киллера осенью этого года, когда он искал легких заработков на телеграм-каналах.

За совершение убийства украинского защитника ему обещали денежное вознаграждение в размере 15 тыс. долларов США, однако никаких денег он не получил.

Для выполнения вражеского заказа киллер специально прибыл в Харьков за два дня до преступления, арендовал квартиру в районе, указанном куратором, и провел тщательную разведку возле места совершения будущего убийства.

Также установлено, что во время совершения преступления киллер поддерживал видеосвязь с российским куратором, который координировал его действия.

Сразу после убийства киллер избавился от огнестрельного оружия, сменил одежду и покинул город.

Добавим

На основании собранных Службой безопасности доказательств задержанному сообщено о подозрении по пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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