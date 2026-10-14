В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих - полиция
Киев • УНН
В селе Харьковского района 13 октября неизвестный открыл огонь из автомата и убил пятерых военнослужащих. Полиция устанавливает стрелка.
В селе в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Об этом в комментарии для УНН сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.
Детали
Согласно имеющейся информации, событие произошло 13 октября в одном из сел Харьковского района.
"Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности, причастной к уголовному правонарушению.
Военный в Киевской области из-за ревности убил женщину и сослуживца, еще в одного стрелял дважды04.06.26, 15:36 • 4341 просмотр