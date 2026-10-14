В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих - полиция

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В селе в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Об этом в комментарии для УНН сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Детали

Согласно имеющейся информации, событие произошло 13 октября в одном из сел Харьковского района.

"Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности, причастной к уголовному правонарушению.

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