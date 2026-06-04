Военный в Киевской области из-за ревности убил женщину и сослуживца, еще в одного стрелял дважды

В Киевской области военнослужащий подозревается в убийстве женщины и сослуживца, а также в ранении еще одного военного, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По информации правоохранителей, трагедия произошла вечером 2 июня в Фастовском районе. В полицию поступило сообщение от военнослужащего о том, что во время несения службы один из его коллег стрелял в сослуживцев.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона.

В помещении были обнаружены тела военного и женщины. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение.

Установлено, что фигурант во время пребывания на службе в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности выстрелил дважды из автомата в 53-летнего потерпевшего. В дальнейшем пошел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего, а затем скрылся — говорится в сообщении.

Для розыска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.

Добавим

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении военнослужащему по факту законченного покушения на убийство и умышленного убийства двух лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

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