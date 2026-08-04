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Авиаотрасль призвала Кабмин защитить перевозчиков от давления из-за новой трактовки лизинга - УАТА

Киев • УНН

 • 33251 просмотра

Украинская авиатранспортная ассоциация призывает правительство сформировать единую позицию по налогообложению операционного лизинга воздушных судов. БЭБ открыло уголовные дела против пяти авиакомпаний из-за трактовки лизинговых платежей как роялти.

Авиаотрасль призвала Кабмин защитить перевозчиков от давления из-за новой трактовки лизинга - УАТА

Представители авиационной отрасли призвали Правительство сформировать единую государственную позицию по налогообложению операционного лизинга воздушных судов. Ведь нынешний подход контролирующих органов создает риски для сохранения украинской гражданской авиации. Об этом сообщила Украинская авиатранспортная ассоциация (УАТА), пишет УНН.

Детали

Эта проблема выходит далеко за пределы отдельного спора о трактовке лизинговых платежей за воздушные суда. Она ставит под сомнение способность украинской гражданской авиации сохранить перевозчиков, экипажи и операционную способность до момента завершения войны и открытия воздушного пространства. Без четкой позиции Правительства по недопущению неправомерного административного и финансового давления на отечественные авиакомпании, которые в условиях закрытия воздушного пространства продолжают коммерческую деятельность за рубежом, Украина рискует встретить восстановление авиасообщения без достаточного количества собственных авиакомпаний, способных быстро вернуться к работе

- сообщила Украинская авиатранспортная ассоциация на своей странице в Facebook.

В УАТА подчеркнули, что операционный лизинг является стандартной международной практикой, которой пользуется подавляющее большинство авиакомпаний мира, а украинские перевозчики в течение многих лет осуществляли такие выплаты в соответствии с Налоговым кодексом и международными конвенциями об избежании двойного налогообложения.

В то же время, по данным ассоциации, в 2024–2025 годах без внесения изменений в законодательство контролирующие органы начали применять новый подход к налоговой квалификации таких платежей. Это, как утверждают в ассоциации, уже привело к ретроспективным доначислениям, административному давлению и открытию уголовных производств в отношении отдельных авиакомпаний и их должностных лиц.

УАТА убеждена, что налоговые споры должны решаться в правовой, административной и судебной плоскости - без непропорционального давления на бизнес и без криминализации вопросов толкования налоговых норм

 - отметили в ассоциации.

Представители авиаотрасли и специалисты  во время обсуждения проблемы подчеркнули, что воздушное судно является транспортным средством, а не объектом интеллектуальной или промышленной собственности. Поэтому плата за его использование по договору операционного лизинга является оплатой за пользование имуществом, а не роялти за использование объектов интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что во время проверок других авиаперевозчиков нарушений не было выявлено, Бюро экономической безопасности уже открыло ряд уголовных производств. В частности БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиакомпаний, в том числе МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

БЭБ получило аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать налогом лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, во время расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. К тому же, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки

 - отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Приравнивание лизинга к роялти может ударить по всей авиаотрасли: 86% флота перевозчиков арендованы03.08.26, 12:14 • 22966 просмотров

Евгений Царенко

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