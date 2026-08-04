Враг активизировался с "медовыми ловушками" в попытках покушений на военных - СБУ
Киев • УНН
СБУ заявляет об активизации российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных через онлайн-знакомства. С начала 2026 года предотвращено более 50 таких случаев.
Враг начал активно использовать "медовые ловушки", пытаясь убить украинских военных, предупреждает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Военная контрразведка СБУ фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных с помощью так называемого приема "медовой ловушки". Речь идет о покушениях на воинов Сил обороны, которых собирались убить через онлайн-знакомства и подставные свидания с женщинами. Только с начала 2026 года СБУ предотвратила более 50 таким случаям
Как указывает СБУ, "чтобы заманить военных в "медовую ловушку", рашисты в основном используют сайты для знакомств и тематические чаты в мессенджерах. На этих платформах работает вражеская агентура, которая с фейковых аккаунтов предлагает воинам близкие отношения". "Далее российские спецслужбы назначают мужчинам встречу с приглашением на заранее подготовленные локации для их последующего убийства", - говорится в сообщении.
"Чаще всего для ликвидации украинских защитников рашисты используют самодельные бомбы, которые закладывают на месте запланированного теракта. Также враг использует смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ", - отметили в СБУ.
В СБУ привели несколько таких дел:
- в марте 2025 года в Харьковской области была задержана агентка фсб, которая под видом «волонтерской» помощи передала военному ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд;
- еще одна российская агентка отправила нашему военному бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу «метадона». Далее фигурантка предложила ему распить «подарок» во время онлайн-свидания по видеосвязи. Сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно перехватили посылку с напитком. Химическая экспертиза подтвердила наличие ядовитых веществ в бутылке, которые могли привести к летальным последствиям;
- в январе 2026 года военная контрразведка СБУ по «горячим следам» задержала агента-киллера фсб, который пытался зарезать в Запорожье воина ВСУ. По материалам дела, российские спецслужбисты заманили украинского защитника в городскую промзону под видом «свидания» с девушкой с сайта знакомств. Однако вместо нее там появился киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов ножом в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. Служба безопасности задержала нападавшего и установила женщину, которая по заданию фсб с фейкового аккаунта вела общение с потерпевшим и выманила его на место запланированного покушения.
Сейчас по этим и другим фактам продолжаются расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 115 (умышленное убийство); ст. 258 (террористический акт). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
"Служба безопасности призывает украинцев, в том числе военных Сил обороны, быть бдительными и в очередной раз напоминает: если к Вам обращаются с подобными "предложениями", Вы увидели подозрительные предметы и лица или же получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ", - подчеркнули в спецслужбе.
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