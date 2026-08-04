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Враг активизировался с "медовыми ловушками" в попытках покушений на военных - СБУ

Киев • УНН

 • 19203 просмотра

СБУ заявляет об активизации российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных через онлайн-знакомства. С начала 2026 года предотвращено более 50 таких случаев.

Враг активизировался с "медовыми ловушками" в попытках покушений на военных - СБУ

Враг начал активно использовать "медовые ловушки", пытаясь убить украинских военных, предупреждает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Военная контрразведка СБУ фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных с помощью так называемого приема "медовой ловушки". Речь идет о покушениях на воинов Сил обороны, которых собирались убить через онлайн-знакомства и подставные свидания с женщинами. Только с начала 2026 года СБУ предотвратила более 50 таким случаям

- сообщили в спецслужбе.

Как указывает СБУ, "чтобы заманить военных в "медовую ловушку", рашисты в основном используют сайты для знакомств и тематические чаты в мессенджерах. На этих платформах работает вражеская агентура, которая с фейковых аккаунтов предлагает воинам близкие отношения". "Далее российские спецслужбы назначают мужчинам встречу с приглашением на заранее подготовленные локации для их последующего убийства", - говорится в сообщении.

"Чаще всего для ликвидации украинских защитников рашисты используют самодельные бомбы, которые закладывают на месте запланированного теракта. Также враг использует смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ", - отметили в СБУ.

В СБУ привели несколько таких дел:

  • в марте 2025 года в Харьковской области была задержана агентка фсб, которая под видом «волонтерской» помощи передала военному ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд;
    • еще одна российская агентка отправила нашему военному бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу «метадона». Далее фигурантка предложила ему распить «подарок» во время онлайн-свидания по видеосвязи. Сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно перехватили посылку с напитком. Химическая экспертиза подтвердила наличие ядовитых веществ в бутылке, которые могли привести к летальным последствиям;
      • в январе 2026 года военная контрразведка СБУ по «горячим следам» задержала агента-киллера фсб, который пытался зарезать в Запорожье воина ВСУ. По материалам дела, российские спецслужбисты заманили украинского защитника в городскую промзону под видом «свидания» с девушкой с сайта знакомств. Однако вместо нее там появился киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов ножом в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. Служба безопасности задержала нападавшего и установила женщину, которая по заданию фсб с фейкового аккаунта вела общение с потерпевшим и выманила его на место запланированного покушения.

        Сейчас по этим и другим фактам продолжаются расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 111 (государственная измена); ст. 115 (умышленное убийство); ст. 258 (террористический акт). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

        "Служба безопасности призывает украинцев, в том числе военных Сил обороны, быть бдительными и в очередной раз напоминает: если к Вам обращаются с подобными "предложениями", Вы увидели подозрительные предметы и лица или же получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ", - подчеркнули в спецслужбе.

        СБУ задержала агентов фсб, которые планировали ликвидировать несколько десятков украинских военных на "благотворительной" вечеринке27.07.26, 13:33 • 3482 просмотра

        Юлия Шрамко

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