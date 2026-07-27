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Financial Times

СБУ задержала агентов ФСБ, которые планировали ликвидировать несколько десятков украинских военных на "благотворительной" вечеринке

Киев • УНН

 • 944 просмотра

СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили серию терактов в Харьковской области. Они планировали отравить украинских военных на псевдоблаготворительной вечеринке и изготавливали бомбу.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые планировали ликвидировать несколько десятков украинских военных на "благотворительной" вечеринке

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агентов ФСБ, которые пытались ликвидировать несколько десятков украинских военных, организовав для них «благотворительную» вечеринку, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности, при личной координации главы СБУ генерал-майора Александра Поклада, сорвала серию терактов российских спецслужб в Харьковской области. По результатам многоходовой спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили ликвидацию украинских военных

- сообщили в СБУ.

Как установило расследование, оба агента были завербованы врагом дистанционно через Телеграм-каналы по поиску «легких заработков».

"Согласившись на сотрудничество с агрессором, они сначала выполняли тестовые задания: делали фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также совершили поджог автомобиля Сил обороны", - отметили в спецслужбе.

Впоследствии рашисты привлекли агентов к попытке убить воинов Сил обороны во время «благотворительной» вечеринки, которую на самом деле организовали российские спецслужбы. По материалам дела, чтобы заманить украинских военных на «тематическое мероприятие», эти фигуранты сняли дом за городом и разместили приглашения на вечеринку в ряде местных Телеграм-каналов. По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальным последствиям

- указали в СБУ.

"Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых являются представителями Сил обороны", - сообщили в СБУ.

Параллельно с этим фигуранты, как сообщается, «получили задание от куратора изготовить мощную бомбу с взрывной частью на 10 кг».

"Сотрудники военной контрразведки СБУ сработали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство (СВУ) в своем рюкзаке. Другую агентку, жительницу Харьковской области, задержали в арендованном доме, где она синтезировала составляющие для бомбы", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов, по данным спецслужбы, изъяты составляющие к СВУ, а также телефоны с доказательствами работы на врага, в частности с поручениями российского куратора относительно других разведывательно-подрывных задач.

В настоящее время задержанным, в соответствии с совершенными преступлениями, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). 

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

В Ужгороде агентка рф отравила военного после знакомства в сети, ее задержали - полиция23.04.26, 10:39 • 3064 просмотра

Юлия Шрамко

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