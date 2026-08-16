На фронте погиб историк и воин 47-й ОМБр "Маґура" Виталий Штефан
Киев • УНН
Подтверждена гибель выпускника НаУКМА Виталия Штефана, который служил в 47-й ОМБр "Маґура" и пропал без вести в октябре 2024 года на курском направлении. Прощание состоится 19 августа в Киеве.
На фронте погиб историк и воин 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" Виталий Штефан, который с 2024 года считался пропавшим без вести. Об этом сообщает кафедра истории НаУКМА, передает УНН.
Детали
С большой печалью сообщаем о подтверждении гибели нашего выпускника Виталия Штефана
Отмечается, что после окончания университета Виталий работал по специальности, преподавал историю, работал научным сотрудником филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.
После решения присоединиться к рядам ВСУ служил в 1-м батальоне 47-й ОМБр "Маґура" стрелком-помощником гранатометчика. Пропал без вести в октябре 2024 года на Курском направлении.
Прощание с Виталием состоится в среду, 19 августа. Сбор в 9:00–9:20 по адресу: ул. Новогоспитальная, 5, напротив выезда из Главного военного госпиталя. После сбора трансфер до Национального военного мемориального кладбища. Начало церемонии на кладбище в 11:00.
Напомним
В субботу, 15 августа, в Пуховке Киевской области попрощались с семьей, которая погибла в результате удара рф в ночь на 8 августа.