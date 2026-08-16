На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан
Київ • УНН
Підтверджено загибель випускника НаУКМА Віталія Штефана, який служив у 47-й ОМБр "Маґура" і зник у жовтні 2024 року на курському напрямку. Прощання відбудеться 19 серпня у Києві.
На фронті загинув історик та воїн 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Віталій Штефан, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. Про це повідомляє кафедра історії НаУКМА, передає УНН.
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З великим сумом повідомляємо про підтвердження загибелі нашого випускника Віталія Штефана
Зазначається, що після закінчення університету Віталій працював за фахом, викладав історію, працював науковим співробітником філії "Музей окупації Києва" Музею історії міста Києва.
Після рішення приєднатися до лав ЗСУ служив у 1-му батальйоні 47-ї ОМБр "Маґура" стрільцем-помічником гранатометника. Зник безвісти в жовтні 2024 року на Курському напрямку.
Прощання з Віталієм відбудеться в середу, 19 серпня. Збір о 9:00–9:20 за адресою вул. Новогоспітальна, 5, навпроти виїзду з Головного військового шпиталю. Після збору трансфер до Національного військового меморіального кладовища. Початок церемонії на кладовищі об 11:00.
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