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На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Підтверджено загибель випускника НаУКМА Віталія Штефана, який служив у 47-й ОМБр "Маґура" і зник у жовтні 2024 року на курському напрямку. Прощання відбудеться 19 серпня у Києві.

На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан

На фронті загинув історик та воїн 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Віталій Штефан, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. Про це повідомляє кафедра історії НаУКМА, передає УНН.

Деталі

З великим сумом повідомляємо про підтвердження загибелі нашого випускника Віталія Штефана

 - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після закінчення університету Віталій працював за фахом, викладав історію, працював науковим співробітником філії "Музей окупації Києва" Музею історії міста Києва.

Після рішення приєднатися до лав ЗСУ служив у 1-му батальйоні 47-ї ОМБр "Маґура" стрільцем-помічником гранатометника. Зник безвісти в жовтні 2024 року на Курському напрямку.

Прощання з Віталієм відбудеться в середу, 19 серпня. Збір о 9:00–9:20 за адресою вул. Новогоспітальна, 5, навпроти виїзду з Головного військового шпиталю. Після збору трансфер до Національного військового меморіального кладовища. Початок церемонії на кладовищі об 11:00.

Нагадаємо

У суботу, 15 серпня, у Пухівці на Київщині попрощалися із родиною, яка загинула внаслідок удару рф у ніч на 8 серпня.

Павло Башинський

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