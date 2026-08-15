У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у Пухівці

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення