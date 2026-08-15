У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у Пухівці
Київ • УНН
15 серпня у Києві попрощалися з 3-річним Дмитром та його бабусею і дідусем, які загинули внаслідок атаки російських дронів на Пухівку. Батько хлопчика розповів про обставини загибелі родини.
У суботу, 15 серпня, попрощалися із родиною, яка загинула у Пухівці на Київщині внаслідок удару рф у ніч на 8 серпня. Про це передає кореспондент УНН з місця прощання.
Деталі
У Києві попрощалися з трьома членами однієї родини - 3-річним Дмитром, його бабусею Галиною та дідусем Петром. Вони загинули в ніч на 8 серпня внаслідок влучання російських безпілотників у приватний будинок у селі Пухівка Броварського району.
Як розповів батько хлопчика Олександр, 3-річний Дмитро загинув першим.
"Я бачив його знівечене тіло - відсутня задня частина голови, спини, хребта. Він був сонечком у нашій родині, його тепло і любов, яку він проявляв до нас всіх, надихало далі жити в такий складний час. Від третього дрона загинула моя матуся Галина, яка все життя посвятила навчанню дітей у школі. Її тіло було розірвано на міліони шматків. Батько Петро, в цей час знімав з себе обгорілий одяг біля мами та величезний уламок обірвав його життя розрізавши практично все тіло навпіл", - написав Олександр у соцмережах.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ та Київську область загинули 3 людини, ще 7 дістали поранення.