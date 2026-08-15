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У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у Пухівці

Київ • УНН

 • 12239 перегляди

15 серпня у Києві попрощалися з 3-річним Дмитром та його бабусею і дідусем, які загинули внаслідок атаки російських дронів на Пухівку. Батько хлопчика розповів про обставини загибелі родини.

У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у Пухівці
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У суботу, 15 серпня, попрощалися із родиною, яка загинула у Пухівці на Київщині внаслідок удару рф у ніч на 8 серпня. Про це передає кореспондент УНН з місця прощання. 

Деталі 

У Києві попрощалися з трьома членами однієї родини - 3-річним Дмитром, його бабусею Галиною та дідусем Петром. Вони загинули в ніч на 8 серпня внаслідок влучання російських безпілотників у приватний будинок у селі Пухівка Броварського району. 

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Як розповів батько хлопчика Олександр, 3-річний Дмитро загинув першим. 

"Я бачив його знівечене тіло - відсутня задня частина голови, спини, хребта. Він був сонечком у нашій родині, його тепло і любов, яку він проявляв до нас всіх, надихало далі жити в такий складний час. Від третього дрона загинула моя матуся Галина, яка все життя посвятила навчанню дітей у школі. Її тіло було розірвано на міліони шматків. Батько Петро, в цей час знімав з себе обгорілий одяг біля мами та величезний уламок обірвав його життя розрізавши практично все тіло навпіл", - написав Олександр у соцмережах. 

Нагадаємо 

Внаслідок ворожої атаки на Київ та Київську область загинули 3 людини, ще 7 дістали поранення.

Павло Башинський

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