Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула золото у ривку (93 кг) та бронзу у сумі двоборства (201 кг) на Чемпіонаті Європи в Кишиневі. Змагання триватимуть до 21 квітня.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.
Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.
Несподіваний сніг у квітні накрив різні райони Молдови, включаючи Кишинів, Унген та Хинчешти. Жителі діляться фотографіями та відео снігопаду в соціальних мережах.
Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.
Військовослужбовця, якого розшукували за ДТП з тяжкими наслідками у Київській області, екстрадовано з Польщі. Він переховувався від правосуддя, спочатку в Молдові, а потім у Польщі.
Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції, пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в Кишиневі. Їй висунуто обвинувачення у сприянні незаконному фінансуванню партії "Шор".
На трасі R-30 автобус, що прямував за маршрутом "Одеса-Кишинів", зіткнувся з трактором. В автобусі було 27 пасажирів, на щастя, ніхто не загинув, водії тверезі.
Президент Франції заявив про зростаючі спроби росії дестабілізувати Молдову. Макрон відзначив регулярні порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками та атаки на демократичні інститути.
МЗС Румунії оголосило персонами нон грата російського військового аташе та його заступника в Бухаресті. Рішення прийняте через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Митні правила в сусідніх країнах відрізняються від українських, зокрема щодо безмитного ввезення товарів та продуктів. В ЄС та Молдові діє ліміт у 300 євро, а для сигарет - лише 40 штук.
У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли уламки російського безпілотника з активною бойовою частиною. Фахівці планують здійснити контрольований підрив вибухового заряду для безпеки місцевого населення.
Президент Європейської ради Кошта наполягає на участі ЄС у переговорах з рф щодо війни в Україні. Він підкреслив, що росія становить глобальну загрозу не лише для України, але й для всієї європейської безпеки.
Два безпілотники порушили повітряний простір Молдови поблизу кордону з Україною в неділю ввечері. Інцидент стався через три дні після попереднього порушення, коли один з дронів вибухнув на території країни.
російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.
росія зменшила військову присутність у Придністров'ї до 2500 осіб, з яких 1000-1500 - росіяни. Більшість військових охороняють склади зі зброєю, решту виведено через Кишинів.
Президент Зеленський заявив на Мюнхенській конференції, що повільна допомога від союзників призвела до втрати територій. росія зіткнулася з нестачею військ, витягнувши їх з різних регіонів світу.
Росія вивела війська з Сирії, Африки, Кавказу та частин Молдови через нестачу сил для війни в Україні. путін зіткнувся з дефіцитом військових, заявив Зеленський на Мюнхенській конференції.
На трасі R-14 в Молдові перекинувся автобус з 68 пасажирами, який прямував з Києва до Кишинева. 16 осіб госпіталізовано, решта пасажирів у безпеці.
У спільній операції "Месники" українські та молдовські правоохоронці затримали трьох громадян Молдови, які воювали за "вагнер". Найманцям, що брали участь у боях з 2014 року, загрожує до 10 років ув'язнення.
Молдова денонсує угоду з росією про культурні центри після інцидентів з дронами зс рф на своїй території.
На території Молдови виявлено два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунга. За попередніми даними, фрагменти одногоналежать російському БПЛА, МЗС Молдови викликає посла РФ для пояснень.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент з російським БПЛА на території Молдови. За його словами, це приклад дестабілізаційних дій росії, які потребують реакції НАТО.
Поблизу села Сальча Тараклійського району Молдови виявлено безпілотник. За результатами первинного обстеження вибухових речовин на ньому не знайдено, тривають слідчі дії.
Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.
Понад 300 тисяч українців проголосували через "Дію" у національному відборі на Євробачення-2025. На піку голосування додаток обробляв 18 тисяч запитів за секунду замість звичних 800-900.