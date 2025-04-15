Зеленський: щоб боротися з Україною, путін вивів війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови

Росія вивела війська з Сирії, Африки, Кавказу та частин Молдови через нестачу сил для війни в Україні. путін зіткнувся з дефіцитом військових, заявив Зеленський на Мюнхенській конференції.