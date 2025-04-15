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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1198 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула золото у ривку (93 кг) та бронзу у сумі двоборства (201 кг) на Чемпіонаті Європи в Кишиневі. Змагання триватимуть до 21 квітня.

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Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

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"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

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Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.

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Кандидат у президенти Румунії Понта обіцяє припинити експорт зерна з України - Reuters

Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.

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Квітневий сніг у Молдові: у соцмережах з'явились фото та відео

Несподіваний сніг у квітні накрив різні райони Молдови, включаючи Кишинів, Унген та Хинчешти. Жителі діляться фотографіями та відео снігопаду в соціальних мережах.

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росія використовує секс іграшки і косметику для диверсій у Європі: розслідування

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Підозрюється в скоєнні тяжкої ДТП: в Україну екстрадували військового

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Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур

Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції, пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.

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Президент Франції заявив про зростаючі спроби росії дестабілізувати Молдову. Макрон відзначив регулярні порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками та атаки на демократичні інститути.

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МЗС Румунії оголосило персонами нон грата російського військового аташе та його заступника в Бухаресті. Рішення прийняте через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

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Митні правила в сусідніх країнах відрізняються від українських, зокрема щодо безмитного ввезення товарів та продуктів. В ЄС та Молдові діє ліміт у 300 євро, а для сигарет - лише 40 штук.

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У Румунії знайшли уламки російського безпілотника з вибухівкою поблизу кордону з Молдовою

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Президент Європейської ради Кошта наполягає на участі ЄС у переговорах з рф щодо війни в Україні. Він підкреслив, що росія становить глобальну загрозу не лише для України, але й для всієї європейської безпеки.

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Молдова знову зафіксувала порушення повітряного простору безпілотниками

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російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.

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Зеленський: росія скоротила контингент у Придністров’ї до 2500 військових

росія зменшила військову присутність у Придністров'ї до 2500 осіб, з яких 1000-1500 - росіяни. Більшість військових охороняють склади зі зброєю, решту виведено через Кишинів.

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Зеленський: щоб боротися з Україною, путін вивів війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови

Росія вивела війська з Сирії, Африки, Кавказу та частин Молдови через нестачу сил для війни в Україні. путін зіткнувся з дефіцитом військових, заявив Зеленський на Мюнхенській конференції.

Війна • 15 лютого, 10:48 • 26528 перегляди

Автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові: що відомо про постраждалих

На трасі R-14 в Молдові перекинувся автобус з 68 пасажирами, який прямував з Києва до Кишинева. 16 осіб госпіталізовано, решта пасажирів у безпеці.

Новини Світу • 15 лютого, 06:55 • 56591 перегляди

Міжнародна спецоперація "Месники": правоохоронці затримали найманців "вагнера", які воювали проти України

У спільній операції "Месники" українські та молдовські правоохоронці затримали трьох громадян Молдови, які воювали за "вагнер". Найманцям, що брали участь у боях з 2014 року, загрожує до 10 років ув'язнення.

Війна • 14 лютого, 10:34 • 106991 перегляди

Після дронової атаки: у Молдові закриють російський культурний центр

Молдова денонсує угоду з росією про культурні центри після інцидентів з дронами зс рф на своїй території.

Новини Світу • 13 лютого, 12:36 • 33018 перегляди

Два дрони впали на території Молдови: МЗС викликає посла рф

На території Молдови виявлено два безпілотники, один з яких вибухнув біля Чадир-Лунга. За попередніми даними, фрагменти одногоналежать російському БПЛА, МЗС Молдови викликає посла РФ для пояснень.

Війна • 13 лютого, 07:24 • 50317 перегляди

"Це саботаж": генсек НАТО відреагував на російський БПЛА на території Молдови

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент з російським БПЛА на території Молдови. За його словами, це приклад дестабілізаційних дій росії, які потребують реакції НАТО.

Війна • 12 лютого, 14:12 • 26508 перегляди

У Молдові виявили безпілотник, триває перевірка

Поблизу села Сальча Тараклійського району Молдови виявлено безпілотник. За результатами первинного обстеження вибухових речовин на ньому не знайдено, тривають слідчі дії.

Новини Світу • 12 лютого, 13:36 • 24170 перегляди

Придністров'я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту

Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.

Новини Світу • 10 лютого, 13:54 • 24340 перегляди

"Дія" витримала рекордну кількість запитів під час нацвідбору на "Євробачення-2025"

Понад 300 тисяч українців проголосували через "Дію" у національному відборі на Євробачення-2025. На піку голосування додаток обробляв 18 тисяч запитів за секунду замість звичних 800-900.

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