Молдова запустила електрику в обхід Придністров'я: нова лінія дозволить імпорт з Європи

У Молдові офіційно ввели в експлуатацію високовольтну лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка дозволить імпортувати електроенергію з Румунії та інших європейських країн в обхід невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство енергетики Молдови та заяву президентки країни Маї Санду.

Проєкт вартістю 61 млн євро має зменшити енергетичну залежність країни від росії.

Деталі

Урочиста церемонія запуску нової лінії електропередачі відбулася 8 листопада на підстанції у Кишиневі. У заході взяли участь президентка Молдови Мая Санду, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, міністр енергетики Дорін Жунгієту та представники Світового банку.

Високовольтна лінія напругою 400 кВ має протяжність 158 кілометрів і пропускну здатність 630 МВА. Вона з'єднує підстанції у Вулканештах та Кишиневі, забезпечуючи можливість постачання електроенергії з європейської енергосистеми без використання енергетичної інфраструктури невизнаного Придністров'я. Загальна вартість проєкту становить близько 61 млн євро. Його реалізація передбачала не лише будівництво самої лінії електропередачі, а й модернізацію відповідних підстанцій.

Президентка Молдови Мая Санду назвала запуск ЛЕП важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності країни.

"Десятиліттями Москва використовувала енергетику для шантажу. Тепер цьому кінець. Молдова більше не купує російський газ, а ще дві лінії електропередачі до Румунії вже на підході", — заявила Санду.

За її словами, нова інфраструктура дозволить країні самостійніше обирати постачальників електроенергії та зменшити ризики енергетичного тиску.

Вона також деталізувала, що молдовська влада працює над реалізацією ще двох енергетичних проєктів, які мають посилити зв'язок країни з європейською енергосистемою. Йдеться про лінії електропередачі Бельці — Сучава та Страшени — Гутинаш.

Контекст

Раніше значна частина електропостачання Молдови залежала від Молдавської ГРЕС, розташованої у Кучургані на території невизнаного Придністров'я. Електростанція тривалий час працювала на російському природному газі, а енергетична залежність Кишинева створювала додаткові політичні та економічні ризики. Нова лінія Вулканешти — Кишинів дозволяє передавати електроенергію з Румунії до центральної частини Молдови альтернативним маршрутом.

Будівництво лінії Вулканешти — Кишинів тривало кілька років. Безпосередні роботи розпочалися у квітні 2024 року, а завершення проєкту неодноразово переносили через технічні та логістичні труднощі, зокрема пов'язані з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Молдова разом з Україною синхронізувала свою енергосистему з континентальною європейською мережею ENTSO-E у березні 2022 року. Після припинення закупівель російського газу для правобережної частини країни наприкінці 2022 року Кишинів поступово переорієнтувався на європейський енергетичний ринок. Запуск нової ЛЕП став черговим етапом цієї трансформації. Очікується, що розвиток міждержавних електричних з'єднань із Румунією підвищить надійність електропостачання Молдови та зменшить її залежність від енергетичної інфраструктури, яка перебуває поза контролем центральної влади.

Нагадаємо

Дещо раніше посольство США у Кишиневі заявило про створення робочої групи з будівництва нової транскордонної ЛЕП, яку назвуть Trump Liberty Line або ж "Лінія свободи Трампа".