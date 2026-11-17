Спікер російського диктатора путіна дмитро пєсков погодився зі словами глави Білого дому Дональда Трампа про те, що рф могла би "діяти жорсткіше" щодо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами пєскова, "можна погодитися з президентом Трампом, тому що є куди жорсткіше".

Речник також повідомив, що порівняння запланованої зустрічі лідерів рф, США та КНР з "Ялтою" - це "політологічні вправи, які не мають нічого спільного з реальністю".

За словами пєскова, вже узгоджено головні теми тристоронньої зустрічі , яка пройде на полях АТЕС вже найближчими днями. При цьому "частина переговорів буде відкрита для ЗМІ".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін "трохи здає назад щодо України", при тому, що "він міг би діяти набагато жорсткіше".

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