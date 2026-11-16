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кремль хоче захоплювати нові міста, поки 11 млн росіян не мають туалету вдома - Сікорський

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Радослав Сікорський заявив, що кремль більше зосереджений на захопленні іноземних міст, ніж на умовах життя росіян. За його словами, 11 млн громадян рф не мають туалету вдома.

кремль хоче захоплювати нові міста, поки 11 млн росіян не мають туалету вдома - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд росії більше переймається завоюванням іноземних міст, ніж проблемами власного населення, зокрема відсутністю туалетів удома у мільйонів росіян. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Він заявив, що керівництво росії більше переймається завоюванням іноземних міст, навіть тих, про які раніше не чуло, ніж умовами життя власних громадян.

Вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету

- написав польський міністр.

Сікорський пов’язав таку ситуацію з політичними пріоритетами російської влади.

Не лише Україна і країни Балтії: росія хоче виключення Фінландії з НАТО і змін кордонів Молдови13.11.26, 13:56 • 8878 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Радослав Сікорський
Польща