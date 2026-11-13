Не лише Україна і країни Балтії: росія хоче виключення Фінландії з НАТО і змін кордонів Молдови

$45.380.0650.340.14
ukenru
12:59 • 692 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 5152 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
10:41 • 13737 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
09:18 • 14614 перегляди
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави Video
09:08 • 11756 перегляди
Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності
08:37 • 10538 перегляди
Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування, матеріали передадуть ДБР 
Ексклюзив
07:50 • 23984 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:10 • 27168 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 25383 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 25143 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Лицемірство, яким прикривається путін: DeepState - про гуманітарну місію у Костянтинівці13 листопада, 03:23 • 15786 перегляди
Що святкують 13 листопада в Україні та світі13 листопада, 03:56 • 11242 перегляди
Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятованоVideo13 листопада, 05:47 • 4238 перегляди
SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабельPhotoVideo13 листопада, 06:33 • 7988 перегляди
Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13 листопада, 06:53 • 9282 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 1044 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
07:50 • 23988 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
07:10 • 27174 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 25389 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 25148 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Ілон Маск
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Олешки
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 1686 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 18749 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 19663 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 19814 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 27863 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
COVID-19
Дія (сервіс)
Google Play

Не лише Україна і країни Балтії: росія хоче виключення Фінландії з НАТО і змін кордонів Молдови

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

російські вимоги включають контроль над усім Донбасом і відмову України від євроатлантичної інтеграції. москва також вимагає обмежити активність НАТО в Балтії, виключити з Альянсу Фінляндію та розшматувати Молдову.

Не лише Україна і країни Балтії: росія хоче виключення Фінландії з НАТО і змін кордонів Молдови

росія вимагає від НАТО не лише не включати Україну до свого складу, а й виключити з Альянсу Фінляндію, а також відмовитися від розміщення військових баз НАТО в країнах Балтії. Про це йшлось під час переговорів російської влади на неофіційних переговорах про припинення російсько-української війни, повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, росіяни вимагають повного контролю над всім Донбасом, включно над територіями, які контролює Україна. Також російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу.

Крім того, росіяни вимагають офіційної відмови України від інтеграції в НАТО, закріплення позаблокового статусу в Конституції України, "демілітаризації" морських портів Миколаївської і Одеської області. Фактично це означає неможливість України використовувати їх в якості військово-морських баз.

Водночас вимоги кремля стосуються не лише України, країн Балтії і Фінляндії, а й Молдови та білорусі. Зокрема, москва пропонує перетворити Молдову на федеративну державу, до складу якої увійдуть сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС або приєднання Молдови до Румунії Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести "референдуми щодо незалежності".

В обмін на це рф пропонує вивести свої війська з Придністровського регіону, що перебувають там з 1992 року. Крім того, москва пропонує вивести ядерну зброю з білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності.

Однак слід зазначити, що мова йде лише про одну з пропозицій, що обговорюються в неофіційних переговорних колах.

Додатково

кремль не вперше озвучує подібні думки щодо Молдови. Ще у 2003 році дмитро козак (тоді - перший заступник, а згодом - заступник керівника адміністрації президента російської федерації) за дорученням путіна пропонував Молдові і Придністров’ю підписати меморандум про остаточне припинення конфлікту в регіоні. Цей план передбачав:

  • створення асиметричної федеративної держави у складі Молдови, Придністров’я і Гагаузії з широкими правами останніх суб’єктів;
    • нейтралітет Молдови і, де-факто, ліквідацію її збройних сил;
      • присутність російських військ у Придністров’ї на 20 років в якості "миротворців";
        • надання російській мові рівноправного статусу нарівні з румунською мовою.

          Однак тодішній президент Молдови, представник Компартії Володимир Воронін під тиском опозиції відмовився від підписання цього плану.

          Нагадаємо

          США звернулися до росії з проханням підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачала б кроки з боку рф, спрямовані на зниження напруженості на континенті.

          Євген Устименко

          Війна в УкраїніПолітикаСвіт
          Ядерна зброя
          Війна в Україні
          Володимир Путін
          Миколаївська область
          Білорусь
          Одеська область
          Придністровська Молдавська Республіка
          Латвія
          НАТО
          Європейський Союз
          Фінляндія
          Литва
          Європа
          Румунія
          Сполучені Штати Америки
          Естонія
          Україна
          Молдова