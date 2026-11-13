Не лише Україна і країни Балтії: росія хоче виключення Фінландії з НАТО і змін кордонів Молдови

росія вимагає від НАТО не лише не включати Україну до свого складу, а й виключити з Альянсу Фінляндію, а також відмовитися від розміщення військових баз НАТО в країнах Балтії. Про це йшлось під час переговорів російської влади на неофіційних переговорах про припинення російсько-української війни, повідомляє Bild, передає УНН.

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Як повідомляють ЗМІ, росіяни вимагають повного контролю над всім Донбасом, включно над територіями, які контролює Україна. Також російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу.

Крім того, росіяни вимагають офіційної відмови України від інтеграції в НАТО, закріплення позаблокового статусу в Конституції України, "демілітаризації" морських портів Миколаївської і Одеської області. Фактично це означає неможливість України використовувати їх в якості військово-морських баз.

Водночас вимоги кремля стосуються не лише України, країн Балтії і Фінляндії, а й Молдови та білорусі. Зокрема, москва пропонує перетворити Молдову на федеративну державу, до складу якої увійдуть сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС або приєднання Молдови до Румунії Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести "референдуми щодо незалежності".

В обмін на це рф пропонує вивести свої війська з Придністровського регіону, що перебувають там з 1992 року. Крім того, москва пропонує вивести ядерну зброю з білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності.

Однак слід зазначити, що мова йде лише про одну з пропозицій, що обговорюються в неофіційних переговорних колах.

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кремль не вперше озвучує подібні думки щодо Молдови. Ще у 2003 році дмитро козак (тоді - перший заступник, а згодом - заступник керівника адміністрації президента російської федерації) за дорученням путіна пропонував Молдові і Придністров’ю підписати меморандум про остаточне припинення конфлікту в регіоні. Цей план передбачав:

створення асиметричної федеративної держави у складі Молдови, Придністров’я і Гагаузії з широкими правами останніх суб’єктів;

нейтралітет Молдови і, де-факто, ліквідацію її збройних сил;

присутність російських військ у Придністров’ї на 20 років в якості "миротворців";

надання російській мові рівноправного статусу нарівні з румунською мовою.

Однак тодішній президент Молдови, представник Компартії Володимир Воронін під тиском опозиції відмовився від підписання цього плану.

Нагадаємо

США звернулися до росії з проханням підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачала б кроки з боку рф, спрямовані на зниження напруженості на континенті.