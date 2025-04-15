Джо Байден

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20669 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 137985 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 126956 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128579 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 126665 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128854 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193153 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76896 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164105 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115578 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 38506 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 49617 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 51092 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 40961 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 23823 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 3320 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 17410 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 41288 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 51386 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 137992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 2426 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10843 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12978 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108772 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110424 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Джо Байден

Новини по темi

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 3742 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 05:46 • 5442 перегляди

путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський

Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.

Війна • 14 квітня, 19:54 • 3322 перегляди

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.

Війна • 14 квітня, 17:27 • 10719 перегляди

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".

Війна • 14 квітня, 16:55 • 10545 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.

Політика • 14 квітня, 14:54 • 23982 перегляди

Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4244 перегляди

В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа

Міністр енергетики США заявив, що за часів Трампа ціни на нафту будуть нижчими, ніж за попередньої адміністрації. За словами Кріса Райта, якщо зменшити перешкоди для інвестицій та побудови інфраструктури, можна знизити вартість постачання енергоносіїв.

Економіка • 13 квітня, 22:38 • 3556 перегляди

Трамп на рік продовжив дію санкцій проти росії

Дональд Трамп продовжив дію надзвичайного стану та санкцій проти рф, які були введені указами Байдена. Причина - загроза національній безпеці США через дії росії.

Політика • 12 квітня, 17:16 • 6023 перегляди

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у військовому центрі, включаючи кардіологічні та когнітивні тести. Результати обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Новини Світу • 12 квітня, 09:52 • 6218 перегляди

Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.

Новини Світу • 12 квітня, 08:07 • 3768 перегляди

Хочуть вдарити по іммігрантах? Стали відомі ймовірні нові плани Трампа

Адміністрація Трампа розглядає можливість ускладнення працевлаштування та отримання банківських послуг для іммігрантів. Близько 6000 іммігрантів з Латинської Америки вже оголошені "мертвими".

Новини Світу • 11 квітня, 15:38 • 11917 перегляди

Блінкен заявив, що Україна та США вели переговори щодо надр під кінець каденції Байдена

За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.

Економіка • 11 квітня, 14:35 • 9348 перегляди
Ексклюзив

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Торік в Україні з хворобою Паркінсона виписали понад 7,2 тис. пацієнтів, зафіксовано 21 летальний випадок. Пацієнти можуть отримувати безоплатні послуги та ліки за програмою медгарантій.

Здоров'я • 11 квітня, 06:31 • 73098 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.

Політика • 10 квітня, 22:58 • 26311 перегляди

Трамп скасував обмеження Байдена на використання води в душових лійках

Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.

Новини Світу • 10 квітня, 08:44 • 10526 перегляди

У Стамбулі стартував новий раунд переговорів між рф та США

росія та США проводять другий раунд консультацій у Стамбулі для нормалізації роботи дипмісій. Російська сторона планує порушити питання відновлення авіасполучення.

Новини Світу • 10 квітня, 07:19 • 9308 перегляди

Програма Replicator "жива і здорова": ВМС США готують тисячі бойових дронів

США посилить військову присутність в західній частині Тихого океану за допомогою бойових дронів Replicator. Програма лишається ключовим напрямом Пентагону.

Новини Світу • 9 квітня, 13:18 • 14316 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8302 перегляди
Ексклюзив

День створення НАТО: як Альянс допомагає Україні та коли можливий вступ

4 квітня відзначається річниця створення НАТО. Альянс надає всебічну підтримку Україні для зміцнення обороноздатності. Питання вступу України до НАТО залишається складним.

Війна • 4 квітня, 06:27 • 612165 перегляди

Переговорник путіна дмитрієв заявив про сили, які "заважають" діалогу США і рф

Представник путіна кирило дмитрієв заявив, що у Вашингтоні проводить зустрічі з командою Трампа. Він наголосив, що існують сили, які зацікавлені у спотворенні позиції росії.

Політика • 3 квітня, 09:35 • 10738 перегляди

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

Трамп запропонував Україні угоду, за якою США отримуватимуть половину доходів від видобутку корисних копалин. Це має компенсувати витрати США на підтримку України, але обмежує її економічну незалежність.

Економіка • 31 березня, 12:04 • 42640 перегляди

Міжнародний день видимості трансгендерів та День флориста: що ще можна відзначити 31 березня

31 березня відзначають День видимості трансгендерів, День флориста України та День Ейфелевої вежі. Також починається п'ята седмиця Великого посту.

Суспільство • 31 березня, 03:40 • 11277 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116111 перегляди

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.

Новини Світу • 24 березня, 20:50 • 10523 перегляди

Японія посилює військові сили, створивши нове об’єднане командування - Bloomberg

Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.

Новини Світу • 24 березня, 10:18 • 43200 перегляди

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.

Новини Світу • 23 березня, 07:47 • 239756 перегляди

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

Трамп скасував законний статус для 530 тисяч мігрантів

Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Новини Світу • 22 березня, 12:05 • 30078 перегляди