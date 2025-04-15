Джо Байден

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.
Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.
Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".
Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Міністр енергетики США заявив, що за часів Трампа ціни на нафту будуть нижчими, ніж за попередньої адміністрації. За словами Кріса Райта, якщо зменшити перешкоди для інвестицій та побудови інфраструктури, можна знизити вартість постачання енергоносіїв.
Дональд Трамп продовжив дію надзвичайного стану та санкцій проти рф, які були введені указами Байдена. Причина - загроза національній безпеці США через дії росії.
Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у військовому центрі, включаючи кардіологічні та когнітивні тести. Результати обіцяють оприлюднити найближчим часом.
Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.
Адміністрація Трампа розглядає можливість ускладнення працевлаштування та отримання банківських послуг для іммігрантів. Близько 6000 іммігрантів з Латинської Америки вже оголошені "мертвими".
За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.
Торік в Україні з хворобою Паркінсона виписали понад 7,2 тис. пацієнтів, зафіксовано 21 летальний випадок. Пацієнти можуть отримувати безоплатні послуги та ліки за програмою медгарантій.
Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.
Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.
росія та США проводять другий раунд консультацій у Стамбулі для нормалізації роботи дипмісій. Російська сторона планує порушити питання відновлення авіасполучення.
США посилить військову присутність в західній частині Тихого океану за допомогою бойових дронів Replicator. Програма лишається ключовим напрямом Пентагону.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
4 квітня відзначається річниця створення НАТО. Альянс надає всебічну підтримку Україні для зміцнення обороноздатності. Питання вступу України до НАТО залишається складним.
Представник путіна кирило дмитрієв заявив, що у Вашингтоні проводить зустрічі з командою Трампа. Він наголосив, що існують сили, які зацікавлені у спотворенні позиції росії.
Трамп запропонував Україні угоду, за якою США отримуватимуть половину доходів від видобутку корисних копалин. Це має компенсувати витрати США на підтримку України, але обмежує її економічну незалежність.
31 березня відзначають День видимості трансгендерів, День флориста України та День Ейфелевої вежі. Також починається п'ята седмиця Великого посту.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.
Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.