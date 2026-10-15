Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин війни в Україні стали постійні насмішки колишнього американського лідера Джо Байдена над росією. Водночас він пояснив, чому уникає називати володимира путіна диктатором, пише УНН.

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За словами Трампа, у міжнародній політиці важливо не ображати тих, із ким доводиться вести переговори. Саме тому він вважає недоцільним використовувати різкі висловлювання на адресу російського керівництва.

Я не називаю путіна диктатором, бо мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я – майстер укладання угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Саме завдяки угодам я став дуже багатим. Тому я не ходжу й не висміюю людей – заявив американський президент.

Трамп пояснив свій підхід до переговорів із путіним

Американський лідер переконаний, що публічні образи та висміювання інших державних керівників можуть ускладнювати дипломатичні домовленості.

Він протиставив власний підхід політиці Байдена, якого звинуватив у постійному висміюванні росії. На думку Трампа, така поведінка стала одним із чинників, що призвели до війни в Україні.

Водночас президент США не навів доказів зв'язку між висловлюваннями Байдена та рішенням росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

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