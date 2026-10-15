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Трамп обвинил Байдена в войне рф против Украины и объяснил, почему не называет Путина «диктатором»

Киев • УНН

 • 28657 просмотра

Трамп заявил, что насмешки Байдена над Россией стали фактором войны в Украине. Он не называет Путина диктатором, чтобы не осложнять переговоры.

Трамп обвинил Байдена в войне рф против Украины и объяснил, почему не называет Путина «диктатором»

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин войны в Украине стали постоянные насмешки бывшего американского лидера Джо Байдена над Россией. В то же время он объяснил, почему избегает называть Владимира Путина диктатором, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, в международной политике важно не оскорблять тех, с кем приходится вести переговоры. Именно поэтому он считает нецелесообразным использовать резкие высказывания в адрес российского руководства.

Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я – мастер заключения сделок. Я всегда был очень искусным заключателем сделок. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым. Поэтому я не хожу и не высмеиваю людей

– заявил американский президент.

Трамп объяснил свой подход к переговорам с Путиным

Американский лидер убежден, что публичные оскорбления и высмеивание других государственных руководителей могут осложнять дипломатические договоренности.

Он противопоставил собственный подход политике Байдена, которого обвинил в постоянном высмеивании России. По мнению Трампа, такое поведение стало одним из факторов, приведших к войне в Украине.

В то же время президент США не привел доказательств связи между высказываниями Байдена и решением России начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Советники Трампа ошибаются относительно завершения войны - Зеленский14.10.26, 20:58 • 12970 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина