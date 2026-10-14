Советники Трампа ошибаются относительно завершения войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники президента США Дональда Трампа ошибаются относительно того, как должна завершиться российско-украинская война. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, передает УНН.

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Если ты посередине, ты должен оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Это не та сторона истории, которая является правильной - отметил Зеленский.

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Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за договоренности президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина о поставках топлива в США. Он отметил, что Украина теряет сильного партнера.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали предупреждения о возможной приостановке обмена разведывательными данными с США.